Phonofile: norsk platebransje på nettet

Phonofile er de norske plateselskapenes storsatsing på internett og ny teknologi. Torsdag formiddag var det presentasjon av prosjektet, som skal være et kommersielt, nasjonalt musikkarkiv på nettet. Kulturminister Ellen Horn var til stede på pressekonferansen, og omtalte Phonofile begeistret som «fantastisk for Norge som kulturnasjon».

Det sier nok en hel del om tyngden til Phonofile at en budsjett-travel kulturminister tok seg tid til å kaste glans over den offisielle lanseringen av prosjektet. Phonofile er i første omgang et samarbeid mellom FONO (Foreningen Norske Plateselskaper) og TV 2, og vil i begynnelsen tilby profesjonelle brukere tilgang til et omfattende musikkarkiv med en rekke søkefunksjoner, der for eksempel TV-produsenter nå kan skreddersy musikken etter hvilken stemning man er ute etter å formidle.

Til stede under pressekonferansen var ellers Erik Brataas (daglig leder for Phonofile), Larry Bringsjord (formann i FONO), Jan Paulsen (styreformann i Phonofile) og Bendik Hofseth (komponist og styreformann i NOPA).

Begeistret kulturminister

Ellen Horn snakket bl.a. om viktigheten av å distribuere musikk på vårt eget språk i en stadig mer globalisert og gjennomkommersialisert verden. Hun så Phonofile som et ideelt verktøy for en slik distribusjon, og mente at denne nettsatsingen også kunne innebære nye perspektiver for formidling av norsk musikk ut i den store verden.

— Jeg ser på Phonofile som et meget spennende pilotprosjekt med store perspektiver, sa Horn blant annet, og sparte heller ikke ellers på konfekten: – Dette er fantastisk for Norge som kulturnasjon.

Med en henvisning til debatten rundt bruken av norsk og norskspråklig musikk – som blant annet har gått her i Ballade – sa Horn også:

— Dette burde gi våre venner i P4 gode muligheter til å gjøre økt bruk av norsk musikk.

Femogtyve tusen lydspor

Daglig leder i Phonofile, Erik Brataas, kunne fortelle litt nærmere om de tekniske sidene av Phonofile-basen. Phonofile-arkivet inneholder per i dag mer enn 25 000 låter, og det er inngått eksklusive distribusjonsavtaler med en rekke norske plateselskaper vedrørende digital formidling av musikken deres.

Brataas understreket at Phonofile er fundert på hensynet til rettighetshavere, og derfor samarbeider tett med FONO, NOPA, Norsk Komponistforening og TONO.

– Phonofile tilbyr i første omgang profesjonelle brukere online-tilgang til et omfattende musikkarkiv med en rekke søkefunksjoner. Vi kan dessuten bistå i klarering av rettigheter og tilby høykvalitets MP3-filer for bruk i ulike medier. Målet er dessuten å tilby norske rettighetshavere en troverdig og sikker løsning for digital distribusjon av musikk.

Phonofile samarbeider med Nasjonalbiblioteket når det gjelder digitalisering og katalogisering, og har inngått en avtale med NCB som sikrer vederlag til opphavsmenn. Av andre, internasjonale samarbeidspartnere finner vi Intertrust (som skal sikre musikkfilene mot piratkopiering), Frauhofer Institute (som bl.a. jobber med krypteringsteknologi) og nettportalen Artspages.

Store ambisjoner

Men det stopper heller ikke der.

Selv om Phonofile-basen i første omgang vil være en betalingstjeneste for folk som ønsker profesjonell bistand til å finne frem til passende norskprodusert musikk, ligger det et åpenbart potensial i salg av låter og album også mot det private markedet.

I tiden fremover vil Phonofile derfor særlig titte nærmere på to muligheter.

Den ene er salg og markedsføring av norsk musikk rettet mot et internasjonalt marked. Det foreligger allerede en engelskspråklig utgave av basen, samtidig som man diskuterer mulighetene for et samarbeid med det nystartede Music Export Norway, som FONO, IFPI, GramArt, NOPA og Norsk Musikkinformasjon står bak. Et problem her kan være at ingen IFPI-tilsluttede plateselskaper så langt har inngått noen avtaler med Phonofile.

Minst like interessant økonomisk er nettbasert salg av musikkfiler til det hjemlige publikumet. Så sent som i går, onsdag 4. oktober, inngikk Phonofile en avtale med nettbutikken Boxman, som ser et stort potensial i å tilby Phonofiles låtkatalog til sine kunder.

Slikt salg av lydfiler ut på det norske markedet kan tidligst komme i stand i første kvartal av 2001. Phonofile kunne ikke si noe bestemt om hvor mye tjenesten vil komme til å koste for vanlige musikkinteresserte.

Komponist og rettighetshaver Bendik Hofseth var i hvert fall klar i sin begeistring over Phonofile-prosjektet:

— Ingen andre land har kommet så langt i utviklingen av en nasjonal musikkbase av denne typen som Norge. Den har en flat og demokratisk struktur, og er samtidig ekstremt fremtidsrettet. Jeg vil kalle dette for et genialt verktøy for det norske musikklivet.

Mindre sterke ord brukte ikke styreformann Jan Paulsen i Phonofile: – Dette er kanskje det viktigste som har skjedd for norsk musikk siden Edisons dager.

Sterk sammenslutning

Disse norske plateselskapene og foreningene samarbeider per i dag med Phonofile: Grappa Musikkforlag, City Connections, Metropol, HP Productions, MajorStudio, Farmen, Tylden & co, Norsk Komponistforening, S2 Records, NOR-CD, Hot Club Records, Via Music, Voices of Wonder, Kirkelig Kulturverksted og MTG.

Dette betyr at bl.a. følgende artister og utøvere vil være representert i Phonofile-basen fra første stund: Eriksen, Odd Børretzen, Bjørn Eidsvåg, Bugge Wesseltoft, Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen, Ole Ivars, Vertavo-kvartetten, Bukkene Bruse, Knut Reiersrud, Vamp, Luxus Leverpostei, Eriksen, Ole Paus,Jan Erik Vold, Arve Tellefsen, Kari Bremnes, Olav Stedje, Sigvart Dagsland, Nils Petter Molvær, Annbjørg Lien, Oslo Filharmoniske Orkester, Karoline Kruger, Trøste og Bære, Ragnar Bjerkreim, Midnight Choir, Real Thing, Poor Rich Ones, Maj Britt Andersen, Life… but how to live it, Wesensteen, Terje Formo, Ketil Bjørnstad, Alf Prøysen, Gartnerlosjen, Jan Garbarek, Sigmund Groven, Truls Mørk, Hellbillies, Hot Club De Norvege, Radka Toneff, Arild Andersen, Sondre Bratland, Halvdan Sivertsen, Kenneth Sivertsen, Brazz Brothers – og mange, mange flere.

Phonofile understreker at de skal være en åpen base for alle musikere, plateselskaper og opphavsmenn som ønsker å få musikken sin distribuert gjennom dem – uavhengig av for eksempel IFPI-tilknytning eller ikke.

Direktelenken til Phonofiles nettsider finner du her.