Fortsatt sterk norsk platehøst

Fremgangen for norske plateutgivelser fortsetter. I dag går Bjørn Eidsvåg rett opp på toppen av VG-lista, der fire av de første fem plassene innehas av norske artister. – Dette viser at vi har en norsk platebransje som fungerer, sier FONO-formann Larry Bringsjord fornøyd. Han er sterkt uenig i Bendik Hofseth, som nylig hevdet at man ikke hadde infrastruktur, industri eller kompetanse innen uavhengig sektor til å konkurrere på likefot med de utenlandske aktørene.

Hele tre norske debutanter gjør det skarpt på Norges offisielle albumliste om dagen. Bjørn Eidsvåg, Odd Børretzen/Lars Martin Myhre, Madrugada og Jokke & Valentinerne ligger på henholdsvis 1., 3., 4. og 5. plass, bare splittet opp av det amerikanske rockebandet Foo Fighters.

— Det synes jeg er helt suverent, sier Larry Bringsjord, som er formann i FONO – Foreningen Norske Plateselskaper. Han ser på den positive norske salgsbølgen om dagen som noe langt mer enn et blaff.

— Jeg tror dette være et tegn på en større endring, og et resultat av langvarig innsats. Vi ser her hvordan godt etablerte artister virkelig slår til, samtidig som også nye band som Jaga Jazzist, Ugress og Gåte gjør det bra. Jeg tolker dette som at norsk musikk er på full fart opp igjen.

Like under de fire i toppen finner vi Vamp, som i sin femte uke på VG-lista fremdeles holder en solid syvende plass på oversikten over de mest solgte platene her hjemme. Larry Bringsjord er ikke sen om å påpeke at Eidvåg, Børretzen/Myhre, Jokke og Vamp har minst ett sentralt fellestrekk, utover det faktum at alle synger på norsk.

— De fire er tilknyttet henholdsvis Petroleum, Tylden, S2 og MajorSelskapet – altså rent norske, uavhengige plateselskaper. Det synes jeg er et godt bevis på at infrastrukturen i den norske independent-bransjen fungerer, i motsetning til hva NOPA hevdet i sitt høringssvar til Norsk klulturråd. Kompetansen har dessuten blitt stadig bedre de siste årene, samtidig som independent-markedet er i sterk vekst. Nå har vi nesten hundre plateselskaper hos oss i FONO.

Et annet interessant fellestrekk er at ingen av de nevnte platene er TV-annonsert, men likevel har nådd ut til platekjøperne. Det tar Bringsjord som enda et tegn på at de mindre, uavhengige selskapene godt kan henge med i konkurransen.

— Jeg synes det viser at vi kan hamle opp med de store, ja. Våre selskaper har sjelden mulighet til å kjøpe TV-annonser for sine produkter, mens IFPI-selskapene bruker svært mye av sine markedsføringsbudsjetter på dette. Dermed må man kjempe om oppmerksomheten på andre arenaer – ikke minst ved å opptre mye ute, og jobbe langsiktig med tanke på et trofast publikum. Både Vamp og Bjørn Eidsvåg er jo stjerneeksempler på nettopp det. Og vi har jo også eksempler på at TV-annonsering ikke er noen garanti for store salgstall – bare se på Babelfish på Warner, som vel ennå ikke har snurtet innom VG-lista.

Hele 15 norske plater ligger denne uken inne på VGs Topp 40-liste. Nykommerne Gåte er inne på en ganske så imponerende 14. plass i sin sjette uke, og bidrar sikkert til den fortsatte suksessen gjennom en stor Norgesturné i samarbeid med Rikskonsertene. De øvrige norske albumene på oversikten er Bjarne Brøndbo: «Salmer på ville veier» (15), Ugress: «Resound», (31), Röyksopp. «Melody AM» (32), Terje Tysland: «25 år med glitter og stas» (33), Motorpsycho: «It’s A Love Cult» (34.), Thomas Dybdahl: «That Great October Sound» (35), Hellbillies: «CoolTur» (36), Paris: «You Know Me» (38) og Paal Flaata: «In Demand» (40). Om Röyksopps «Melody AM» holder seg inne i fire uker til, vil den ha ligget et helt år til sammen på VG-lista.

