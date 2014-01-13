Nominerte til NTNU musikknæringspris

En livestreamingtjeneste, en konsertdesigner, en produsentduo, et designkollektiv og en produsentstasjon konkurrerer om 25 000 kroner. Du kan påvirke resultatet.

NTNU musikknæringspris skal sette fokus på næringsaktører som jobber for å fremme trøndersk musikkproduksjon og gjennom det er med på å bygge et musikknæringsapparat rundt artister i Trondheim og Trøndelag.

Publikum har kommet med forslag, og en fagjury har plukket ut de fem nominerte som publikum nå stemmer over innen 22. januar.

Prisen deles ut under Trondheim Calling, 30. januar.

De nominerte:

BertaSofie Konsertdesign, jobber for å hjelpe musikere og artister med å utvikle sitt konsertutrykk og visuelle virkemidler på scenen. Dette gjøres gjennom konkret veiledning og instruksjon på en øvingsscene. Firmaets gründer, Kaja, er utdannet designer, med erfaring innen musikk og scene og motedesign blant annet.

Feat.fm er en livestreamingtjeneste med interaktive, intime konserter fra hvilken som helst artist, hvor som helst og når som helst. Tjenesten er basert på at artistene selv skal sitte igjen med en stor del av inntektene, nå ut til et større publikum og tjene penger på en ny og innovativ måte. Feat.fm gjennomførte første betarunde I november 2013 med 6 ulike konserter og skal etter planen lanseres i full versjon våren 2014 med fokus på norske artister.

Greener Productions er produsentduoen Simen Hallset og Karl Klaseie som driver Greener Studio på Bakklandet. Greener har jobbet med blant andre Your Headlights Are On, Dråpe, Angelica’s Elegy, Kari Harneshaug, Snøskred, Ósk og Línt. De har ofte vært det første møtet med studioinnspilling for mange Trondheimsband og deres produksjoner har resultert i mange Uka’s Urørt kåringer, konsertbookinger og plasseringer på media sine årsbestelister.

Skurktur er et Trondheimsbasert designkollektiv med bakgrunn fra industriell design, NTNU. De jobber i hovedsak med illustrasjon/design for artister og andre aktører i den lokale musikkbransjen, og fokuserer på å utforske nye konsepter for hvordan musikk formidles, gjerne gjennom helhetlige prosjekt hvor musikken og designen møtes i delt konsert og utstillingsformat.

Verdens beste stasjon på Skansen ble etablert høsten 2011 og er en arena for utvikling, produksjon og visning av profesjonell kunst, hovedsakelig rettet mot barn. Drives av musikeren og tekstforfatteren Rasmus Rohde kjent fra barnebandet Rasmus og verdens beste band og sceneinstruktør og tekstforfatter Ane Aas. Siden starten har over 2000 barn vært innom stasjonen på forestillinger med med bl.a. Eldbjørg Raknes, Gjermund Larsen, 22, Tullkattesnutene, Meg og kammeraten min og mange flere.