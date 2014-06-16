Bransjen

MFO i streik

Publisert
16.06.2014
Skrevet av
Ida Habbestad

26. mai stemte MFO mot meklerens skisse til løsning i kommunesektoren. Fra onsdag 11. juni skal seks ansatte ved Bærum Kulturskole ut i streik.

Bakgrunnen for streiken er det Musikernes fellesorganisasjon ser på som en vesentlig svekking av arbeidstidsbesemmelsene.

– Vi kan ikke godta et oppgjør som gjør det umulig for våre medlemmer å gjøre jobben sin, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian i en pressemelding.

MFO reagerer på at avtalen pålegger lærerne betydelig mer tilstedeværelse på skolen, og mener de blir forskjellsbehandlet i forhold til lærere i grunnskolen og i videregående skole.

«Der forutsettes det tilfredsstillende fysiske arbeidsforhold, som f. eks. kontorplass, PC og plass til bøker. For kulturskolelærere er det ingen slik forutsetning. Dette er en forskjellsbehandling som MFO ikke kan akseptere og som vil gjøre det nærmest umulig for kulturskolelærerne å gjøre jobben sin og framstår dermed som totalt urealistisk» heter det i pressemeldingen fra MFO.

Videre formidler MFO at den nye arbeidstidsavtalen for kulturskolelærere legger opp til at skoleårets lengde kan økes med inntil fem arbeidsdager ekstra, uten at tillitsvalgte kan motsette seg dette.

Den økonomiske rammen i forslaget fra mekleren sikrer alle et lønnstillegg på 2,15 %, noe som tilsvarer minst 8 500 kroner fra 1. mai 2014. Det ble avsatt 1 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2014.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade-

Helene Enge Monsen får hjelp av læreren sin Alexander Aga Røynstrand ved Kulturskolen i Eidfjord.

Uenige om arbeidsforhold

MFO mener at Kommunenes Sentralforbund tar hevn mot kulturskolelærere i årets tariffoppgjør. KS svarer at det aldri har vært meningen...

Oslo Filmarmonien

Uenige om orkesterpensjon

Musikerne må tåle mer fleksible pensjonsløsninger framover, mener orkestrene. – Vi er ikke villige til å svekke rettighetene til våre...

Kristin Haagensen, nestleder i MFO

Vil ikke endre pensjonsvilkårene

INNLEGG: NTO ønsker å endre pensjonssystemet i opera, teatre og orkesterinstitusjonene. MFO kan ikke forhandle fram endringer som gjør at...

Bergen Filharmoniske Orkester

Pensjon og publikum som utfordring

Engerutvalget reiser viktige problemstillinger, men har kanskje ikke god nok oversikt over orkestrenes formidlingsarbeid, mener Trond Okkelmo i NTO.

Levi Henriksen

– Det er jo alltid der, egentlig. Levi Henriksen om å være forfatter eller musiker og begge deler

Selv etter åtte plateutgivelser er det mange som tror Levi Henriksen er forfatter og kun det. Ballade har slått av...

Arets takk

Ny publikumspris på Spellemann

Prisen har fått navnet «Årets takk» og skal gå til en organisasjon, gruppe eller enkeltperson som jobber for et gryende...

Torun av AndersNilsen

Radka Toneff Minnepris 2024 til Torun Eriksen

Den 6. november mottar Eriksen den gjeve prisen på 100 000 kroner. Les juryens begrunnelse her.