MFO i streik

26. mai stemte MFO mot meklerens skisse til løsning i kommunesektoren. Fra onsdag 11. juni skal seks ansatte ved Bærum Kulturskole ut i streik.

Bakgrunnen for streiken er det Musikernes fellesorganisasjon ser på som en vesentlig svekking av arbeidstidsbesemmelsene.

– Vi kan ikke godta et oppgjør som gjør det umulig for våre medlemmer å gjøre jobben sin, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian i en pressemelding.

MFO reagerer på at avtalen pålegger lærerne betydelig mer tilstedeværelse på skolen, og mener de blir forskjellsbehandlet i forhold til lærere i grunnskolen og i videregående skole.

«Der forutsettes det tilfredsstillende fysiske arbeidsforhold, som f. eks. kontorplass, PC og plass til bøker. For kulturskolelærere er det ingen slik forutsetning. Dette er en forskjellsbehandling som MFO ikke kan akseptere og som vil gjøre det nærmest umulig for kulturskolelærerne å gjøre jobben sin og framstår dermed som totalt urealistisk» heter det i pressemeldingen fra MFO.

Videre formidler MFO at den nye arbeidstidsavtalen for kulturskolelærere legger opp til at skoleårets lengde kan økes med inntil fem arbeidsdager ekstra, uten at tillitsvalgte kan motsette seg dette.

Den økonomiske rammen i forslaget fra mekleren sikrer alle et lønnstillegg på 2,15 %, noe som tilsvarer minst 8 500 kroner fra 1. mai 2014. Det ble avsatt 1 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2014.

