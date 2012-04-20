Markedet vil noe annet

Slutt for plater, men ny start for noteavdelingen forteller Leif Dramstad i Norsk Musikforlag.

Så var det altså klart: Ved utgangen av juni flytter Norsk Musikforlag ut av lokalene i Kirkegata – og legger ned CD-avdelingen hvor fagekspertise som Kjell Hillveg, Egil Baumann og Morten Sletten har arbeidet i en liten evighet.

— Faktum er at salget av CD-er har stagnert noe voldsomt de siste to årene. Fallet i omsetning går fortere enn noen hadde trodd, sa Hillveg til Aftenposten Aften onsdag.

Trist, synes også forlagets direktør, Leif Dramstad.

— Med nedleggelsen forsvinner en handel som involverer dialog og menneskelig varme. Fra juni er det ikke lenger noen CD-butikk med vår type spesialkompetanse og av vår størrelse igjen i Norge. Men kundene trenger oss ikke, og da blir det slik, sier han.

Vil bli best i Europa

Alt i 2008 trappet de ned salget av popmusikk. Dramstad så at det kunne gå mot nedleggelse – også da forlaget og Musikkhuset AS sammen flyttet fra Karl Johan til Kirkegata.

— Markedet sliter generelt. I København er det ikke lenger noen god musikkbutikk. Det finnes generelt få virkelig gode butikker – jeg vet om en i Wien og en i London, og flere mindre. Men få har skikkelig utvalg. Det er ingen enkel bransje, sier Dramstad.

Samtidig er mannen med mer enn 50 års erfaring opptatt av å se konstruktivt på situasjonen.

— Forlaget går det bra med, og notesalget tar vi videre, til butikklokaler tilknyttet lageret vårt i Schweigaardsgate. Å kunne operere i forlengelsen av lageret er en fordel. I Kirkegata hadde vi et relativt lite utvalg noter i butikken. Nå vil man kunne kikke på mye mer. Jeg ser for meg at dette kan bli et av de beste tilbudene i Europa.

— Hva skal til for å være best i Europa?

— Det går på utvalget, av bredde i sjanger, instrument og i dybde. Uansett hva du er ute etter, skal du finne et tilbud hos oss. Og der er vi nesten unike allerede, hevder Dramstad.

Sjangeravhengig veiledning

Lokalene vil være vesentlig mer bortgjemt enn de i Kirkegata, og Dramstad ser ikke bort fra at det medfører nok en ulempe for handelen.

— Vi drives av det vi får inn i kassa, og kan ikke konkurrere i sentrum. Det vi taper da er impulskundene. Men i notehandelen foregikk en relativt liten del av virksomheten i butikken. Det meste foregår ved at folk ringer inn. Vi er det eneste stedet man kan ringe for å spørre om hvilken utgave man bør ha, og få partiturer tilsendt for å se i dem.

Hillveg sier til Aftenposten Aften at distribusjonen av CD-er etter hvert ble vanskelig. Utvalget i butikken var ikke stort nok, og at det var raskere for kunden selv å bestille ting som ikke var tilgjengelig enn å gå gjennom butikken.

— Det essensielle med nedleggingen er altså at muligheten for veiledning forsvinner. Hvorfor er veiledning viktig?

— Jeg tror det avhenger av sjanger. Om du skal ha en tabversjon av et stykke på noter, trenger du ikke veiledning. Da kjøper du det produktet som finnes. Men skal du spille Das wohltemperierte klavier av Bach er spørsmålet hvilken av musikkforlagets seks lagerførte utgaver man skal kjøpe. Hos oss kan du bla i dem og sammenlikne. Og skal du ha en innspilling av stykket kan du lytte til flere versjoner, og få råd fra spesialister. Denne muligheten, med allting samlet, får du ikke på nettet. Spørsmålet blir da om du føler at det du kjøper virkelig var det beste?

Likevel velger vi veiledningen bort, melder forlagssjefen.

— Det er en utfordring for mange bransjer. Det er den måten vi har organisert samfunnet på, på godt og vondt. Ikke alle overlever, ikke uten noen slags støtte.

— Ville dere vurdert å søke offentlig støtte for å drive butikken?

— Nei. Jeg synes det er vanskelig å forholde meg til å bruke offentlige midler på å holde oppe en type bransje. Men vi er i dialog med Sparebankforeningen i forbindelse med det nye kulturhuset i Oslo. Kanskje kunne det være bra om huset skapte et tilbud som motiverte noen til å starte noe nytt.

Reorganisering

Mange av de som har arbeidet med dette har holdt på i over 50 år, flere av dem i motbakke.

— Hva er motivasjonen for å holde på tross motgang?

— Jeg tror vel vi ble bitt av basillen. Det er et veldig levende miljø som jobber innenfor kultur og vi vet at dette er viktig for mange mennesker. Så om man kan bidra til miljøet, og få et utkomme av det som er fornuftig, er det en hyggelig bransje. Sant å si tror jeg vi har bedre tid enn mange har spådd.

— Så hva tror du blir fremtiden for dere?

— Som overalt ellers i vår bransje: Vi må forholde oss til omverdenen, se at det som skjer betyr at markedet vil ha en annen type tilbud. Vi kommer til å bruke mye mer ressurser på nettsalget, og ellers tenke på annen reorganisering, hente inn råd og tilbakemeldinger fra brukerne om hva de vil med oss. Vi føler en plikt til å gjøre arbeidet så godt vi kan innenfor de rammene som kunden gir oss. Men det er ingen andre grep enn dette ene: Man må drive annerledes.