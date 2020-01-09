– Mange konflikter kunne vært unngått

– Mye kunne vært unngått om vi i musikkbransjen snakket mer offentlig om rettigheter og forventninger. Et av eks-medlemmene i Highasakite ønsker forslaget om opphavsrettråd og åpenhet om jus velkommen.

– Opphavsrett oppleves som voldsomt. Og det er komplisert, mener musiker, produsent og komponist Kristoffer Lo.

Uavhengig av konflikten i sitt tidligere band Highasakite – beskriver Lo dette på generell basis:

– Det kan være ubehagelig å ha skrevet en låt, selv om du har skrevet den fra A til Å, og så kommer de andre inn, endrer litt her, omarrangerer der. Hvordan går man opp dén fordelinga? Nå som jeg har arbeidet med Fay Wildhagen, for eksempel, snakker vi like mye om hvor vanskelig det er å kvantifisere dette.

Kristoffer Lo spiller også med Trondheim Jazzorkester, Motorpsycho og Ola Kvernberg. Han er desuten ett av tre bandmedlemmer som slutta – eller ble kasta ut, alt etter hvilken versjon av konflikten du baserer deg på – i suksessbandet Highasakite. Den handla ikke egentlig om opphavsrett. Men mer om det om litt.

Forskerens forslag

For Ballade.no skriver denne uka om en undersøkelse om 18 norske artisters syn på egen opphavsrett. Om hva som oppfattes som bidrag inn i kreativt arbeid, og hvor uklar noe av praksisen oppfattes som. Til forsker Yngvar Kjus fortalte låtskrivere som også er artister om veldig forskjellige forventninger til splitter til for eksempel co-writers og produsenter, og usikre forhandlingsposisjoner når de lager musikk på oppdrag. Noen av informantene i hans artikkel forteller også at de har gått glipp av relativt store summer da de var uerfarne med hvor mye og hvordan de skulle bruke rettigheter knytta til eget åndsverk.

Forskeren foreslår at bransjen skal opprette et eget råd for slike spørsmål – for konfliktløsninger og for å gå opp kjøreregler. Etter idé fra Pressens faglige utvalg (PFU), som behandler flere hundre saker i året, håper han en selvjustismodell kan bre ut kunnskap og praksisfor bruk og håndheving i det daglige. Fordi rettsvesenet blir en for høy terskel:

– Det er tungt, kostnadskrevende og stressende for alle parter, sier Kjus, som er førsteamanuensis ved Institutt for Musikkvitenskap (Universitetet i Oslo).

I sin nylig publiserte forskningartikkel foreslår han at sektoren sjøl kan ta grep om en del av utfordringene, med inspirasjon fra PFU.

– Som et supplement til jussen og som en del av det å utvikle profesjonelle standarder i en raskt voksende bransje, beskriver Kjus.

Du kan lese artikkelen hans her, i Popular music and society.

Fagforeningene utålmodige

Ballade har vært i kontakt med flere interesseorganisasjoner for skapende musikere. I den siste versjonen av Lov om opphavsrett til åndsverk i 2018 fikk de inn en tvisteløsning – en løsning de fortsatt venter på:

– At retten til rimelig vederlag nå er lovfestet er utrolig viktig for å styrke dette prinsippet. Vi mener det er viktig at denne bestemmelsen følges av en tvisteløsningsmekanisme for effektiv håndhevelse, skriver Ingrid Kindem i NOPA til Ballade.

– En låtskriver eller komponist kan ikke påta seg den økonomiske risikoen det medfører å prøve en sak for domstolen. Derfor mener vi en tvisteløsningsnemnd er helt vesentlig for å kunne rydde opp i dårlige avtaler som er inngått, for eksempel i saker som omhandler retten til rimelig vederlag, mener Kindem, og berører særlig delen om oppdrag for TV og film i forskningsartikkelen.

Både hun og styreleder i Komponistforeningen, Jørgen Karlstrøm, er utålmodige med å få ei slik nemnd på plass. Karlstrøm sitter også i TONOs styre, og de tre organisasjonene er blant dem som har dyttet regjeringa og Kulturdepartementet i retning av en slik instans. Karlstrøm mener ei slik nemnds avgjørelser må veie tyngre enn det frivillige PFU:

– Det bør være en rettslig mekanisme hvor opphavsrettslige spørsmål kan behandles og få rettslig bindende effekt, litt som forliksrådet men noe mer kraftfullt, mener Karlstrøm. Samtidig mener han terskelen for å ta saker må være lav.

Departementet: – Det kommer

– Vi var veldig glade for gjennomslaget i Stortinget, men er skuffet over at Kulturdepartementet ikke har gjort det Stortinget har instruert dem om ennå, skriver Jørgen Karlstrøm i en e-post til Ballade.

I Kulturdepartementet er de i gang med den bebudede tvisteløsninga. Arbeidet med denne henger sammen med et nytt EU-direktiv om opphavsrett – og departementet vil intensivere dette i løpet av våren. Før den kommer på plass skal den ut på høring – så da blir det nye runder med innspill fra nettopp bransjeorganisasjonene, opplyser Kulturdepartementet når Ballade spør hvor langt de har kommet.

Musikeren: – Ingen vil ha en slik konflikt vi var i

Musiker Kristoffer Lo mener det er et stort problem med mangel på kunnskap, og dessuten mangel på guts til å inngå klare avtaler, musikere i mellom.

Tror du et slikt utvalg som foreslås nå kunne dempet konflikten dere opplevde i Highasakite?

– Ingen vil ha en slik konflikt vi var i, gud hjelpe meg. Mye kunne vært unngått om vi, og da mener jeg alle i musikkbransjen, ville snakket mer offentlig om hvor grenseoppganger går, og om hva man kan forvente, mener Lo.

– Og det er så fett å høre noen komme med et så konkret forslag om noe som ellers er veldig tungvint.

I Highasakite-saken var de to partene medlemmer i samme fagorganisasjon, som dermed ikke kunne føre saken på vegne av bare én av partene, mot den andre. Den siste avgjørelsen der ble tatt i Klagenemnda for industrielle rettigheter, der bandmedlemmene møtte jurister, og ikke noen med særskilt musikkfaglig kompetanse, i følge Lo.

– Det trengs noen med relevant erfaring. Selv om akkurat vår sak handlet om merkevare og bandnavnet, måtte vi starte på scratch med forklaringene for hvert musikalske bidrag vi skulle diskutere, beskriver Kristoffer Lo.

Som beskrevet i flere saker i VG, sto striden i Highasakite om hvem som hadde rett til bandnavnet – dette ligger hos Patentmyndighetene (og nevnte nemnd for industrielle rettigheter) – men begge parter argumenterte om grad av nedlagt innsats i bandet, og det som oppfattes som bandets låter, sound, profil og konsertarbeid. Låtskriving er en del av dette, som igjen omfatter produksjon, arrangement, småjusteringer med mer.

– Mange ganger skulle du som musiker bare ønske at det fantes et excel-ark et sted, så kunne du hente ut fasiten der. Vi trenger bare et sted å gå, i en eller helst før det har blitt en konflikt.

Highasakite består i dag av Ingrid Helene Håvik og trommeslager Trond Bersu. Håviks manager Glenn Larsen er forelagt de delene av Ballades artikkel som handler om konflikten i bandet, som starta i 2017, og som endte med klagenemndas avgjørelse til fordel for Håvik.



Kristoffer Lo er ikke blant artistene som er intervjua av forsker Yngvar Kjus – men i Ballades sak om undersøkelsen her kan du lese om Sandra Kolstads erfaringer, en av artistene Kjus intervjua.

Red. anm: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. NOPA og Komponistforeningen er medlemmer i Foreningen Ballade.