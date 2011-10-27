Bransjen

Langt unna løsning

Publisert
27.10.2011
Skrevet av
Leif Gjerstad

MIC og MEN skal innen 1. desember bli enige om hvem som skal ha ansvaret med å fordele nye turnémidler. Én måned før fristen har samtalene knapt begynt.

Fra 2012 skal det opprettes en ny tilskuddsordning for utenlandsturneer. Kulturdepartementet vil overføre fire millioner kroner fra Norsk Kulturråd til MIC/MEN, men hvem av disse som skal ha hovedansvaret for å fordele midlene i den nye ordningen er fortsatt uklart.

De to organisasjonene har med å levere et felles notat om dette til Kulturdepartementet, men én måned før bekrefter begge styrelederne at man knapt er kommet i gang med prosessen.

Mange brikker
— Vi har bare såvidt begynt å se på det. Det er nå vi skal meisle det ut, sier Jørn Dalchow, styreleder i MEN. Han innrømmer at de begynner å få litt dårlig tid.

— Det er mange brikker som skal på plass, og det er fortsatt et stykke tid før vi er der. Mer kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt. Det er ikke sikkert at det ville gavne prosessen, sier Svein Skarheim, styreleder i MIC.

Debattinnlegg om MIC og MEN:

Utfordringer
Det er ingen hemmelighet at ledelsen i de to bransjeorganisasjonene er .

Jørn Dalchow tror likevel ikke dette vil skape særlige problemer med hensyn til den nye tilskuddsordningen og organiseringen av denne.

— Det ligger jo en del føringer fra departementet som vi må forholde oss til, slik som hvor pengene kommer fra, og at de skal brukes til internasjonal turnering. Den største utfordringen blir å finne felles punkter å jobbe sammen på, og ikke minst å bli flinkere til å kommunisere ut til norsk musikkliv hva vi faktisk gjør. For det eksisterer nok noen feilaktige forestillinger «der ute» om MICs og MENs respektive roller.

— Hva som blir den største utfordringen i denne prosessen er for tidlig å si, men det påhviler oss en forpliktelse overfor bransjen å foreslå en effektiv og ambisiøs ordning før fristen 1. desember, sier Skarheim.

Hvis partene ikke klarer å bli enige før fristen, kan det få negative konsekvenser for søkere av turnémidler i utlandet. Det er i dag Kulturrådet som disponerer midlene, men rådets seksjonsleder for musikk, Sjur Færøvig, ønsker ikke å kommentere situasjonen mellom MIC og MEN.

— Det er Kulturdepartementet som har satt fristen, så dette er en sak mellom departementet, MIC og MEN, sier han.

MIC er eier av redaksjonelt uavhengige Ballade.no, red. anm.

BransjeDebattPolitikkStøtteordninger

Relaterte saker

Illustrasjon turnebuss

Diskuterer turnéordning

Kulturdepartementet vil opprette en ny tilskuddsordning for utenlandsturneer. Det er uklart om Music Export Norway eller MIC Norsk Musikkinformasjon får...

MIC og MEN

Rydd opp i musikkeksporten!

INNLEGG: Musikken har ingen tid å miste. Hvis en skal få offentlige midler til eksport framover, så må satsningen mellom...

MIC og MEN

MEN og MIC uenige

Music Export Norway og MIC Norsk Musikkinformasjons finske søsterorganisasjoner har fusjonert. De to norske organisasjonene er helt uenige om dette...

Mange hatter

Overlapping, men ikke enighet

MIC og MEN er uenige i spørsmål om samlokalisering og mulig sammenslåing. Dette til tross for at representanter fra NOPA,...

Renée K. Rasmussen

MIC og MEN må samarbeide

INNLEGG: Vi er overbevist om at norsk musikkbransje vil få mer støtte til å markere seg i utlandet dersom MIC...

Illustrasjon mynt

Potten er feil

Norsk Kulturråd opplyser nå at den reelle utenlandsstøtten har vært større enn potten på 4 millioner som MIC og MEN...

Flere saker

Trond Reinholdtsen Foto: The Norwegian Opra

The return of "the new" in New Music!

Den felles samfunnsmusikalske samtalen er død, men gjenoppstår nå i form av vårt KONSERTHUS, skriver Trond Reinholdtsen.

Sanskriti Shresta Avatar

Bugges verden på egne ben

Igor tar pulsen på OkWorld et halvt år etter startskuddet.

Ea Othilde spilte showcasekonsert på siste kvelden på Bylarm 2023.

En kommende indiestjerne – Ea Othilde på Bylarm 2023

Med poesi i ordene og livserfaring i stemme og fremføring. Ea Othilde er på vei mot noe, mener Ballades anmelder.