Bransjen

Overlapping, men ikke enighet

Publisert
28.10.2011
Skrevet av
Leif Gjerstad

MIC og MEN er uenige i spørsmål om samlokalisering og mulig sammenslåing. Dette til tross for at representanter fra NOPA, FONO og MFO sitter i begge styrene.

I MICs styre sitter blant annet Larry Bringsjord (fra FONO, interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper), René Rasmussen (fra Musikernes Fellesorganisasjon, MFO) og Ragnar Bjerkreim (fra NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere).

Når de diskuterer med Music Export Norway (MEN), må de forholde seg til styremedlemmer som Erlend Gjerde (FONO), Lars Christian Fjeldstad (MFO) og Lars Aass (NOPA).

— Jeg ser problemstillingen, men har ikke opplevd det som noe større problem. I NOPA snakker vi sammen om viktige spørsmål, men det er det enkelte styremedlems ansvar å ta de beslutninger han eller hun mener er til det beste for organisasjonen de er i styret til, sier Ragnar Bjerkreim, styreleder i NOPA og styremedlem i MIC.

Én organisasjon, to syn

Når det gjelder det , bekrefter Bjerkreim at de to NOPA-representantene har forskjellig syn. Bjerkreim er for, Aass mot.

— Men begge ønsker vi et sterkt MIC óg et sterkt MEN, presiserer Bjerkreim.

Noe MENs styremedlem Aass, i motsetning til Bjerkreim, altså mener man får til best ved å fortsette med særbo.

— MEN er et eget AS og skal være et selvstendig selskap. Da syns jeg det er mest hensiktsmessig at vi forblir på hvert vårt sted, sier Aass. At han dermed er uenig med NOPAS styreleder mener han er helt udramatisk.

— Som styremedlem i MEN forholder jeg meg til MEN, slik jeg også generelt forventer at personer som sitter i et styre forholder seg til og jobber for det beste for det selskapet de er styrerepresentant i.

Omlegging
Aass viser også til den om det er MIC eller MEN som skal ha hovedansvaret for fordeling av fire millioner kroner i turnéstøtte, som er overført fra Kulturrådet til MIC/MEN.

— Her er det snakk om en omlegging. Alle omrokeringer har sine utfordringer, men begge organisasjonene har jo et ønske om at man skal få brukt midlene på den beste og mest mulig effektive måten. Så får man i fellesskap finne ut hvordan man best kan få det til.

Ser det som en styrke

Heller ikke styrelederne i MIC og MEN, Svein Skarheim og Jørn Dalchow, ser på sammenblanding av roller og interesser i styret som noe problem.

— Jeg ser det tvertimot som en styrke at ressurspersoner fra sentrale musikkorganisasjoner sitter i begge styrene. Eierne har vært tydelige på hva de mener, og dette er meddelt inn i styrene, sier Dalchow.

— MIC og MEN er ikke til for seg selv, men for norsk musikk. Det er potensielt en styrke for begge organisasjonene at styrene deres har representanter fra både FONO, MFO og NOPA, sier Skarheim.

MIC er eier av redaksjonelt uavhengige Ballade.no, red. anm.

Relaterte saker

MIC og MEN

MEN og MIC uenige

Music Export Norway og MIC Norsk Musikkinformasjons finske søsterorganisasjoner har fusjonert. De to norske organisasjonene er helt uenige om dette...

Langt unna løsning

MIC og MEN skal innen 1. desember bli enige om hvem som skal ha ansvaret med å fordele nye turnémidler....

Renée K. Rasmussen

MIC og MEN må samarbeide

INNLEGG: Vi er overbevist om at norsk musikkbransje vil få mer støtte til å markere seg i utlandet dersom MIC...

MIC og MEN

Til utlandet, men hvordan?

MIC og MEN har nå levert sine forslag til hvordan støtten til utenlandsturneer bør forvaltes. Det er klare forskjeller dem...

Illustrasjon sedler

Utenlandsstøtte som før

Utenlandsprosjekter kan søke Musikerordningen i Kulturrådet også i 2012, inntil den nye turnéordningen er på plass.

Anne Marie Almedal Foto: Pål M. Laukli

Anne Marie Almedal fant ny inspirasjon hos AKKS

For fem år siden var hun nær ved å gi opp musikken. Men energien fra de unge elevene smittet, og...

Parken kulturhus i Ålesund. Til høyre kulturhusleder Hans Pareliussen.

Kulturhus starter residensordning

– Høyere aktivitet enn noensinne, men åpning for mer utviklingsarbeid på scenen. Parkens kulturhusleder inviterer artister, scenekunstnere og kompanier til...

Mette og Vegar Vårdal på Kampen Bistro i Oslo

Ballade radio: Hva er folkemusikk?

Mette og Vegar Vårdal har laget podkast med deltakerne på Folkelarm sist høst – blant dem Mattis Kleppen, Susanne Lundeng,...