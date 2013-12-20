Hvorfor så lite fleksible regler?

INNLEGG: Med dagens regelverk i FFUK kan fondet virke hindrende på mangfoldet av skapende kunstnere her i Norge, skriver musiker Ary Morais.

Jeg er en musiker som bor og har mitt virke i Norge og jeg satser hardt på å utvikle meg kunstnerisk slik at en dag jeg kan leve av mitt virke som verdensmusiker. Med dagens regelverk i Fond for utøvende kunstnere er det vanskelig for meg å få støtte til innspilling av mine prosjekter. Jeg mener at det vil være svært vanskelig å drive med musikk på et seriøst nivå her i Norge når jeg ikke kan få støtte til å arbeide med musikkprosjekt for videreutvikling av min musikalske karriere, og jeg ønsker å stille spørsmål om FFUKs regelverk kan virke diskriminerende på verdensmusikalske uttrykk.

Jeg har tidligere gitt ut to plater på egenhånd med egne melodier og tekster så langt i min karriere. I 1999 måtte jeg låne penger i banken for å lage min første plate “Ka bo bayembora” og det samme gjelder i 2008 da jeg ga ut mitt andre album “Abraco Tradicional”. Å spille inn en plate med bra kvalitet og gi den ut er en kostbar affære og stor økonomisk risiko for en enkeltperson.

Hindrer mangfold

Sjangermessig er det snakk om verdensmusikk med inspirasjoner fra kappverdisk tradisjonell musikk. Nettopp det at jeg driver med kappverdisk tradisjonell musikk og at det ikke finnes andre utøvere som gjør det her i Norge, gjør at jeg har vært nødt til å invitere andre profesjonelle musikere fra Kapp Verde i utlandet til mine prosjekter. I tillegg har jeg knyttet til prosjektet diverse gjestemusikere fra Oslo-regionen.

Da innspillingen også har blitt foretatt i utlandet, siden det har medført uforholdsmessige praktiske vanskeligheter å foreta innspillingen i sin helhet her i Norge, kan ikke FFUK behandle min søknad. I følge deres regelverk må innspillingen gjøres i Norge og søknaden må sendes før innspillingen er påbegynt. Spørsmålet har stor betydning for meg. Skal man sitte hjemme i mange år å søke støtte som aldri kommer i stedet for å gå i studio å jobbe når inspirasjonen er der?

Siste nytt rett i innboksen: Ballades nyhetsmail

Jeg har søkt støtte fra FFUK i mange år og i ca tre år sendt inn fondssøknad om støtte til både innspilling og turnestøtte hver gang en ny frist kommer i kalenderen. Jeg har prøvd å skrive fyldig prosjektbeskrivelse og lagt ved CV, budsjett og demo-innspilling av aktuelt sangmateriale men det har ikke hjulpet noen ting, siden regelverket er lite fleksibelt.

Det er vanlig å måtte søke støtte flere ganger uten å få en positiv respons, men når det har gått tre år med bare avslag fra FFUK ser jeg ingen annen utvei enn å gi opp å sende inn flere søknader til innspilling. Det er synd, fordi jeg tror på dette prosjektet, og jeg tror at mange andre norske musikere står i en tilsvarende situasjon. Med dagens regelverk i FFUK kan fondet virke hindrende på mangfoldet av skapende kunstnere her i Norge.

I desember har jeg gått gjennom årets siste tildeling og finner mitt navn på utdelingslisten. Jeg har fått tildelt støtte til en Norgesturne, så jeg er ikke utakknemlig. Men det jeg virkelig ønsker støtte til, er å få spilt inn musikken min, for å kunne ta den med rundt i verden, og for å videreføre prosjektet mitt. Derfor ønsker jeg en diskusjon omkring FFUKs praksis.