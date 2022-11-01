Bransjen

Hun er ny daglig leder i ytringsfrihetsinitiativet Safemuse

Publisert
01.11.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Seriøs arbeidsinstruks fra avtroppende sjef til ny sjef: – Vår dokumentasjon av det stigende antall grove brudd på kunstnerisk frihet, og søknader til oss fra sensurerte og forfulgte kunstnere vitner om at Safemuse ikke blir overflødig med det første.

Celina Jerman Bright-Taylor blir ny daglig leder i Safemuse – Safe Havens for Artists. Bright-Taylor har de siste to årene jobbet som rådgiver i organisasjonen og tiltrer i sin nye rolle i dag 1. november 2022. Hun etterfølger Jan Lothe Eriksen, som grunnla organisasjonen i 2011. Etter et par år som prosjekt i daværende MFO (Creo) ble Safemuse formelt etablert i desember 2013.
– Jeg er takknemlig for tilliten fra min nåværende sjef og fra styret. Jeg gleder meg til å fortsette å jobbe med dem og med kunstnerne, medlemmer og samarbeidspartnere for å styrke kunstnerisk ytringsfrihet, menneskerettighetene og ikke minst bidra til at det skapes kunst i alle former.

Hans Ole Rian, styreleder i Safemuse, sier i ei pressemelding fra Safemuse at det var avgjørende å finne en ny sjef som kunne bygge videre på arbeidet Jan Lothe Eriksen har lagt ned.
– Jan var den som etablerte Safemuse, og har vært avgjørende for at organisasjonen har utviklet seg til et den er i dag, sier styreleder i Safemuse, Hans Ole Rian.
Eriksen trapper nå ned i sin rolle og trer av som daglig leder i Safemuse, men vil fortsette som seniorrådgiver.
– Styret er trygg på at Celina Jerman Bright-Taylor er den riktige for stillingen. Hun har meget relevant utdanning, og har gjennom sitt arbeid i Safemuse vist at hun har alle de kvaliteter vi ser etter i Jans etterfølger, sier Rian i pressemeldinga.

– Det viktige nå fremover blir å sikre finansiering, etablere Safemuse som en enda viktigere og relevant organisasjon på ytringsfrihetsområdet, og arbeide for flere residenser for noen av de alt for mange forfulgte kunstnerne vi får rapporter om. Vi skal også sørge for at de kunstnerne som kommer hit til Norge får utviklet sine kunstnerskap – gjerne i samarbeid med kollegaer her i landet – og også følge opp de kunstnerne som har vært i residensopphold her i sitt virke i sine respektive hjemland.

Jan Lother Eriksen sier om arbeidet for forfulgte kunstnere at – Det ser ikke ut til at Safemuse vil bli overflødig med det første. Snarere tvert i mot. Dessverre. Både Freemuse sin dokumentasjon av det stigende antall grove brudd på kunstnerisk frihet i sine årlige rapporter, og også når vi ser alle de sensurerte, truede og forfulgte kunstnere fra hele kloden som sender sterke søknadene om residensopphold til Safemuse, så skulle Safemuse hatt mer å tilby. Han takker samarbeidspartnerne i Oslo kommune, Nordic Black Theatre og Hvitsten Salong sammen med Strefa Kultury Wrocław i Polen for viktige og motiverende residensprogrammer.
– Så håper vi virkelig at Kulturdepartementet og Stortinget i årets budsjettbehandling nå kan bidra til videre utvikling av dette, lyder hans oppfordring i pressemeldinga.

