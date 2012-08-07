Bransjen

Edvard-pris til Lars Vaular

Publisert
07.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Sammenlignes med Edvard Munch.

Rapperen Lars Vaular får Edvard-prisen for albumet «Du betyr meg» som ble gitt ut i oktober 2011.

— Vaular bruker hele sin sterke musikalitet til å si noe som oppleves som viktig, noe som brenner, danser, puster. Han utfordrer seg selv, oss, og selve sjangeren. Røsker i rammene. Som beatpoetene. Som tekstforfatteren Edvard Munch, heter det i begrunnelsen.

Prisen består av Bruno Oldanis trofè, diplom og 50.000 kroner.

Prisen deles ut under Øyafestivalen torsdag 9. august.

Juryen har bestått av Ingrid Kindem, Kari Bremnes, Maja Ratkje, Dag Krogsvold, Lars Petter Hagen og Synne Skouen (juryleder).

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

