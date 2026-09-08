Jan L. Jacobsen kordirigent

– Å investere i dirigenter er ikke et smalt profesjonstiltak. En god dirigent løfter hver øvelse, hver musikant og hele fellesskapet rundt ensemblet, skriver mangeårig dirigent Jan L. Jacobsen.(Foto: Privat)

KronikkBransjen

Dirigenten – musikklivets viktigste mellomrom

Publisert
08.09.2026 12:35

Vi må slutte å ta dirigenten for gitt. Det bør gjennomføres en nasjonal dirigentundersøkelse fulgt av en forpliktende strategi for å sikre gode dirigenter, skriver Jan L. Jacobsen.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner.

Av Jan L. Jacobsen, førstelektor i musikk og mangeårig dirigent

Bak hvert kor, korps og orkester som lykkes, står det som regel en dirigent som får mennesker til å lytte – både til musikken og til hverandre. Likevel vet vi forbausende lite om hvordan norske dirigenter faktisk har det.

Musikkens studieforbunds Kompetansekartleggeren 2025 gir et viktig signal. Mange dirigenter og instruktører ønsker mer faglig påfyll, også de som har høy utdanning og lang erfaring.

Behovene gjelder ikke bare direksjon. Gruppemetodikk, pedagogiske verktøy, repertoarkunnskap og digitale ferdigheter står minst like sentralt. Det forteller oss at dagens dirigent ikke bare er musikalsk leder.

Dirigenten er også pedagog, motivator, relasjonsbygger og administrator. Norsk forskning støtter dette bildet. Dag Jansson og Anne Haugland Balsnes beskriver kordirigenten som musiker, leder og pedagog. Randi Clausen Aarflots studie av norske barnekorledere viser hvor avgjørende tydelig musikalsk og relasjonell ledelse er. Å få et ensemble til å fungere handler ikke bare om taktslag og intonasjon, men om trygghet, konsentrasjon, mestring og fellesskap.

Samtidig er arbeidsforholdene ofte bygget på en altfor smal forståelse av jobben. Den synlige delen er øvelsen og konserten. Den usynlige delen er repertoarvalg, forberedelser, partituranalyse, individuell oppfølging, kontakt med styret, rekruttering og planlegging.

Når bare tiden foran ensemblet regnes som arbeid, blir lønnen misvisende. Resultatet kan bli fragmenterte arbeidsuker, mange små oppdrag og en yrkesvei som er vanskelig å stå i over tid.

Norge har de siste årene satset betydelig gjennom Dirigentløftet. Kurs, mentorordninger, nettverk og talentprogrammer har skapt nye utviklingsmuligheter.

Det er verdifullt. Men prosjekter og kurs kan ikke alene kompensere for svake arbeidsvilkår eller manglende langsiktighet. Kompetanse må ha et sted å virke, og talent må møtes av reelle jobber med ryddige avtaler.

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Den største utfordringen er kanskje at vi mangler en samlet oversikt. Det finnes gode studier av kordirigenter og nyttige dokumenter om ansettelse, men ingen oppdatert, landsdekkende kartlegging som tydelig skiller mellom dirigenter i kor, korps, amatørorkestre og profesjonelle ensembler.

Vi vet for lite om geografi, honorarer, ansettelsesformer, arbeidstid, utdanningsbakgrunn og hvem som vurderer å forlate yrket. Dermed risikerer vi å utforme tiltak ut fra antakelser.

Det bør derfor gjennomføres en nasjonal dirigentundersøkelse, fulgt av en forpliktende strategi.

Utdanningsinstitusjoner, kommuner, ensembler og musikkorganisasjoner må sammen sikre relevante utdanningsløp, regionale fagmiljøer, mentorordninger og anstendige arbeidsforhold. Særlig utenfor de største byene må det være mulig både å utvikle seg og å bli værende.

Å investere i dirigenter er ikke et smalt profesjonstiltak. En god dirigent løfter hver øvelse, hver musikant og hele fellesskapet rundt ensemblet. Skal Norge ha levende kor, korps og orkestre i hele landet, må vi slutte å ta dirigenten for gitt.

dirigentdirigentløftetJan L. JacobsenKompetansekartleggerenMusikkens studieforbund

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
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