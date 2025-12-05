Kim Stian Gjerdingen Bakke er ny generalsekretær I Norges Korforbund.

(Foto: Olav Heggø)

Kim Stian Gjerdingen Bakke skal jobbe for korene

05.12.2025
- Red.

Bakke blir ny generalsekretær i Norges Korforbund.

Kim Stian Gjerdingen Bakke er ansatt som ny generalsekretær i Norges Korforbund, landets største organisasjon for kor med over 1000 medlemskor og 30 000 sangere. Det skriver forbundet i en pressemelding.

Bakke kommer fra stillingen som kultursjef i Ås kommune.

– Hans utdannelse fra Norges Musikkhøyskole, kombinert med bred ledererfaring, gir ham et sterkt fundament for å lede forbundet videre, sier Trond Håskjold, president i Norges Korforbund, i pressemeldinga.

Som ny generalsekretær får Bakke ansvar for å lede organisasjonen i en tid hvor kortradisjonen fortsatt står sterkt i Norge, men hvor rekruttering og engasjement møter nye utfordringer, skriver Norges Korforbund.

– Menneskelig
– Sangen er en unik kulturbærer og en menneskelig uttrykksform som absolutt alle har et forhold til. Jeg gleder meg til å jobbe for at flere skal få oppleve hvor fantastisk det er å synge sammen i det musikalske fellesskapet som korene er, sier Kim Stian Gjerdingen Bakke.

Norges Korforbund arbeider for å fremme korsang som en inkluderende kulturform.

