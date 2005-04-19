BIT 20 og Cikada nominert til Nordisk Råds musikkpris

Tirsdag ble nominasjonene til Nordisk Råds musikkpris gjort kjent. Denne gang har man utelukkende valgt å fokusere på ensemble-feltet, der elleve ensembler fra hele Norden nå kokurrerer om Nordens gjeveste musikkpris. De norske kandidatene er BIT 20 og Cikada. – Vi ser dette som en stor anerkjennelse arbeidet vi gjør og har gjort, sier Stein O. Henrichsen i BIT 20, som håper at nominasjonene også vil føre til et generelt løft for ensemble-feltet her hjemme. – Dette er helt klart en stor omfavnelse av kammerensemble-miljøene i Norden, mener Thorbjørn Tønder Hansen i Cikada.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Samtliga nominerade ensembler tillhör de främsta av sitt slag i Norden. Repertoaren hos några ensembler sträcker sig från tidig musik till den allra senaste konstmusiken, några samarbetar med gästmusiker eller i olika ensemblekonstellationer, men gemensamt för alla är att den nyskrivna nationella och nordiska repertoaren har stort utrymme i verksamheten, skriver Nordisk Råd i anledning av årets nominasjoner.

Følgende ensembler er nominert: Athelas Sinfonietta Copenhagen og LINensemble (Danmark), Aldubáran (Færøyene), Zagros og Avanti! (Finland), Caput og Kammarsveit Reykjavikur (Island), Stockholms saxofonkvartett og Axelsson & Nilsson Duo (Sverige), samt BIT 20 og Cikada. Alle disse ensemblene kan du nå lese nærmere beskrivelser av, her på Ballade.

Prisvinneren blir offentliggjort i Århus i Danmark 9. juni. I tillegg til den store hederen ligger det også 350 000 danske kroner i potten til vinneren.

— Dette års nomineringer til Nordisk Råds Musikpris er givet udelukkende til instrumentale kammerensembler. Selvom dette kan synes en snæver kategori, fremviser feltet af nominerede kandidater en overvældende kvalitet, mener den danske skribenten Erik H. A. Jakobsen, som har ført miniatyr-biografier om samtlige kandidater i pennen for den kommende utgaven av Nordic Sounds.

— Generelt er der tale om ensembler, der er pionerer inden for den nye musik samt arbejder med at udvide grænserne for musikken qua projekter, der inkluderer forskellige kunstretninger, mener Jakobsen.

— Hos de fleste kandidater finder man endvidere en meget interessant sammensmeltning af nationalt kulturelle elementer og påvirkninger fra den internationale scene. Globaliseringen viser sig her som en åbenhed over for mangfoldige impulser fra en række kulturkredse, men som regel med umiskendelig rod i egen kulturtradition. Nordisk kammermusik markerer således smukt sit eget ansigt på den multikulturelle arena, skriver han.

Ballade tok kontakt med begge de norske kandidatene til den høytthengende prisen, og snakket først med Stein O. Henrichsen, som er kunstnerisk leder for det Bergensbaserte BIT 20 Ensemblet.

— Vi ser dette som en stor anerkjennelse arbeidet vi gjør og har gjort. I en årrekke har vi satset bevisst på å fremføre norske og nordiske komponister, og tatt med oss nordisk musikk ut i det internasjonale musiklivet. Det er naturligvis svært inspirerende for vår utøvere, men forhåpentlig også for de komponistene som BIT 20 har arbeidet tett sammen med.

Om forskjellen mellom de to norske ensemblene som er nominert, sier Henrichsen følgende:

— Cikada har en fastere besetning enn oss, mens vi i større grad er en musiker-pool som jobber med prosjekter i forskjellige formater, der vi har vært opp til tredve musikere på det meste. I BIT 20 har vi ellers et bredt repertoar, fra det klassiske til det helt moderne. Vi ser oss definitivt som et nasjonalt orkester, og helt klart også et nordisk ensemble. Vi har likevel en spesiell forpliktelse overfor kunsten i området vi bor i, og prøver derfor også å ha et blikk på hva som foregår mer lokalt. Det er samtidig viktig for oss å også være til stede på nasjonale arenaer, slik som Ultima Festivalen, der vi er en av medlemsorganisasjonene. Vi har også ambisjoner om å være en internasjonal aktør, som er med på å utvikle det internasjonale repertoaret. Vi har presentert rundt hundre bestillinger og urfremføringer – hvorav sytti til åtti prosent er av norske komponister.

Henrichsen mener at nominasjonene av BIT 20 og Cikada nå bør føre til en større forståelse for ensemblenes spesielle arbeidssituasjon – ikke minst på politisk og bevilgende hold.

— Vi besitter en høy spisskompetanse, særlig innenfor den eksperimentelle musikken, og bidrar mye til norsk musikkliv – også i forhold til utlandet. Derfor blir det helt feil om noen betrakter oss som noen slags midlertidig løsning, eller skulle mene at det blir satset nok på ensemblefeltet. Vi jobber spesialisert og på et høyt nivå, samtidig som vi satser mye på tett samhandlig med andre kreative krefter. Jeg tror ikke man skal undervurdere hva vi oppnår. Vår opptreden i Paris nylig ble sendt ut til 30 EBU-land, og når vi spiller i London, kommer alle de store avisene for å anmelde oss. Det gir oss innganger i de internasjonale musikkmiljøer.

Også Thorbjørn Tønder Hansen, som er manager i Cikada, er svært glad for nominasjonen – og den offisielle anerkjennelsen som ligger i den.

— Dette er helt klart en stor anerkjennelse av kammerensemble-miljøene i Norden. Dette er den mest prestisjefylte musikkprisen i Norden, og har vært vunnet av artister som Mari Boine og Bjørk, sammen med en rekke fremragende komponister. Samtidig speiler nok dette fokuset på ensemble-feltet den gode utviklingen på feltet, særlig når det gjelder fremføringen av notert samtidsmusikk. Flere av ensemblene jobber jo også tverr-estetisk, gjerne med film og installasjoner, men også overskridende innenfor selve musikken.

Det er da også Cikada også gjort – blant annet i konstellasjoner med jazzartister som The Source og Anette Peacock. Cikada spiller ellers mye og ofte, og høster stadig større anerkjennelse for det. Tønder Hansen anslår at rundt seksti prosent av konsertvirkesomheten foregår utenfor Norden, mens resten fordeles på Norge og i Norden.

— Vi forsøker å ha et norsk og nordisk kjernerepertoar, og bestiller også ganske mange nye verker spesielt for oss. I Cikada har vi en fast gruppe musikere, som samtidig danner det som i realiteten er tre selvstendige ensembler: Cikada tutti, Cikada kvartett og Cikada duo. Det gir oss en svært stor fleksibilitet, og ganske utrolige muligheter når det gjelder repertoaret.

Cikada er ellers aktuelle med en ny CD på ECM 23. mai, der de fremfører kvartetter av Kaija Saariaho, John Cage og Bruno Maderna. Samtidig har de i disse dager innledet et samarbeid med perkusjonist Ingar Zach og jazzpianist Jon Balke, der målet er å ta idéen om møtet mellom kunstmusiken og den improviserte musikken «et hakk videre».

Ballade gratulerer begge de norske ensemblene med nominasjonene, og vil naturligvis følge den videre prosessen med stor spenning.