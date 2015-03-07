Årets festival og Årets helårsarrangør

Musikkflekken og Pstereo får priser av Norske konsertarrangører.

Norske konsertarrangørers pris kåres ved at arrangørene nomineres og deretter blir vurdert av en uavhengig jury, før medlemmene i Norske konsertarrangører til slutt stemmer over forslagene.

Om prisvinnerne, skriver Norske konsertarrangører følgende:

Årets festival 2014: Pstereo

Pstereo har siden oppstarten i 2007 levert et spennende og utfordrende program i Trondheim. Hovedfokus ligger på unge lovende band, men festivalen presenterer også store internasjonale navn. Publikum strømmer inn portene tidlig på dagen, noe som fører til at også artistene som opptrer tidlig på dagen får en hyggelig opplevelse.

Pstereo har siden oppstart vært flinke til å bygge profil og har en tydelig tilstedeværelse i bybildet. Festivalplakatene med tvillingtema har flere ganger blitt kronet med priser, og festivalens idylliske beliggenhet på Trondheims flotteste uteområde, Marinen, legger forholdene godt til rette for magiske festivalopplevelser.

Årets helårsarrangør: Musikkflekken

Musikkflekken er en kulturformidler med lange tradisjoner i Bærum som i det siste har fått sin store renessanse. I 2014 har scenen virkelig fått fotfeste lokalt og regionalt. Dette skyldes høy aktivitet med et allsidig, friskt og spennende program bestående av både store og mellomstore artister. Musikkflekken har i tillegg stor betydning for den lokale scenen i Sandvika og er et springbrett både for unge, lovende artister og arrangører. Musikkflekken vant Bærums-ordet i 2014.

De øvrige nominerte var:

Helårsarrangør: Rockeklubben i Porsgrunn, Auditorium AS (Rockefeller, Sentrum Scene, John Dee), Studenthuset City og Parkteatret.

Festival: Vinjerock, Månefestivalen, Palmesus og Øyafestivalen.