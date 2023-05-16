Annonserer sjøsamisk kulturpris og søker nominasjoner

Bjørg Fossli (til venstre) fra Manndalen i Kåfjord vant den aller første Buošši-prisen, i 2022. Hun fikk prisen som språkbærer og for sitt engasjement og innsats for den sjøsamiske hjemkommunen. “Ka ellers skal man gjøre? Sitte hjemme og strikke?», kommenterte prisvinneren.(Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen)

16.05.2023
Red.

Buošši-prisen skal deles ut under årets Riddu Riđđu-festivála. Frist for å sende inn forslag er 1. juni.

Prismottakeren eller -mottakerne – må ha tilknytning til Nord-Troms: Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Nordreisa, Kvænangen eller Karlsøy, melder Riddu Riđđu og Senter for nordlige folk, som er de som deler ut prisen.

Kulturprisen skal gå til personer, lag eller foreninger som har gjort en positiv innsats for å synliggjøre sjøsamisk språk og kultur, enten gjennom sin gjerning eller ved å være et forbilde, forklarer prisarrangørene.

I Nord-Troms er buošši en kjønnsnøytral hedersbetegnelse på en person som er ivrig, arbeidsom, uredd og modig. Sajje Solbakk, festivalsjef i Riddu Riđđu festivála er stolt over å utlyse den sjøsamiske prisen for andre gang:

– Det føles godt å dele ut Buošši-prisen! Vi vet om mange som fortjener heder for måten de synliggjør sjøsamisk språk og kultur på, og det er noe eget ved å bli hedret av sine egne. Vi er spente på å motta forslag fra folket, og håper på stor bredde i nominasjonene!

Svein O. Leiros, daglig leder på Senter for nordlige folk, ser også frem til å hedre betydningsfulle kulturaktører i regionen:

Det er veldig stas at også vi i år deler ut årets buošši. Det å gjøre stas på sjøsamer i vår region som har bidratt til å løfte og fremme vår sjøsamiske identitet, kultur og språk er utrolig viktig, og ikke minst veldig hyggelig. Som daglig leder ved Senteret for nordlige folk er jeg også veldig glad for at vi sammen med Riddu Riđđu har fått et nytt samarbeid.

Fjorårets vinner av den sjøsamiske hedersprisen var Bjørg Fossli fra Manndalen i Kåfjord. Juryen fremhevet særlig Bjørgs innsats som språkbærer, og hennes engasjement og innsats for den sjøsamiske hjemkommunen. Som prisvinneren selv sa under prisutdelingen: “Ka ellers skal man gjøre? Sitte hjemme og strikke?».

Forslag med begrunnelse sendes senest 1. juni til buossi[alfakrøll]riddu.no.

 

