Bransjen

Anders Eriksson ny leder for ILIOS

Publisert
30.10.2015
Skrevet av
- Red.

Eriksson tiltrer stillingen etter ILIOS-festivalen 2016.

Styret i ILIOS, festival for ny musikk, har ansatt Anders Eriksson som ny daglig leder.

Eriksson er utdannet musiker og musikkarrangør fra Berklee College og Music i Boston. Ved siden av sin musikerkarriere jobbet med produksjon. Han har ifølge pressemelding fra ILIOS lang er faring fra festivalfeltet, med hovedvekt på musikkfaglige oppgaver og ledelse, blant annet for Festspillene i Nord-Norge og Moldejazz.

Han har også vært innleid til flere andre festivaler, samt jobbet med produksjoner internasjonalt.

Anders Eriksson vil delta under ILIOS 2016 og tiltrer stillingen for fullt etter festivalen i februar.

Anders Eriksson

