42,7 millioner deles ut

Før påske fikk tusenvis av rettighetshavere utbetalt 1. kvartalsavregning fra TONO. 55% av disse går til utlandet.

Totalt er det 42,7 millioner i potten, som er en av de fire regelmessige utbetalingene i TONO.

Midlene som avregnes kommer fra fremføringer på radio og TV i tredje kvartal 2012, privatkopiering for 2011, VG TV for andre halvår 2012, utlandsavregning samt diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

Den største delen kommer fra kringkastingsområdet. Deretter kommer fremføringer i utlandet, privatkopiering og konserter, oppgir TONO

Marsavregningen er på nivå med fjorårets. Tradisjonelt er denne den minste blant de kvartalsvise avregningene i TONO. Til sammenlikning var avregningen for siste kvartal i 2012 på 43,8 mill kroner, og 112,4 mill i september .

45% av midlene går til norske rettighetshavere, 55% går til utlandet.