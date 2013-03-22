Bransjen

42,7 millioner deles ut

Publisert
22.03.2013
Skrevet av
- Red.

Før påske fikk tusenvis av rettighetshavere utbetalt 1. kvartalsavregning fra TONO. 55% av disse går til utlandet.

Totalt er det 42,7 millioner i potten, som er en av de fire regelmessige utbetalingene i TONO.

Midlene som avregnes kommer fra fremføringer på radio og TV i tredje kvartal 2012, privatkopiering for 2011, VG TV for andre halvår 2012, utlandsavregning samt diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

Den største delen kommer fra kringkastingsområdet. Deretter kommer fremføringer i utlandet, privatkopiering og konserter, oppgir TONO

Marsavregningen er på nivå med fjorårets. Tradisjonelt er denne den minste blant de kvartalsvise avregningene i TONO. Til sammenlikning var avregningen for siste kvartal i 2012 på 43,8 mill kroner, og 112,4 mill i september .

45% av midlene går til norske rettighetshavere, 55% går til utlandet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Ny styreleder i TONO

18. juni ble Bendik Hofseth valgt som organisasjonens nye styreleder.

110 TONO-millioner utdelt

I tredje kvartal går 108,5 millioner til komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland.

