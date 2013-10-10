110 TONO-millioner utdelt

I tredje kvartal går 108,5 millioner til komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland.

De avregnede midlene kommer fra vederlag TONO har innkrevd for konserter, radio og TV, musikk i kinofilmer, teater, revy, bruk av norsk musikk i utlandet, samt diverse mindre beløp som dreier seg om reguleringer og etteravregninger innen de ulike områdene.

Rundt regnet 65 millioner av den totale avregningen på 108,5 millioner kroner går til TONO-rettighetshavere, mens det resterende går til rettighetspersoner tilknyttet TONOs søsterselskaper i utlandet. 11 millioner kroner kommer fra bruk av norsk musikk i utlandet.

— Vi er glade over å kunne avregne et så stort beløp fordi det betyr at musikk er høyt verdsatt og ettertraktet i samfunnet, sier medlemsdirektør i TONO, Christian Onshus.

I tallene ligger også avregninger for mekaniske rettigheter, både fra det digitale og fysiske feltet, til norske rettighetshavere, denne gangen 4,7 millioner kroner.

Avregningene gir også indikasjoner på bruk av norsk og utenlandsk musikk. Tono melder om at de ser en hovedtrend innen radio og tv til at utenlandsandelen er høyere jo mer kommersiell profil kanalen har.

Les også:

Kanalene som i sterkest grad benytter norsk repertoar er NRK Folkemusikk, NRK Urørt, NRK TV Distrikt, NRK Jukebox, NRK Sami Radio, NRK Super (radio), samt P5-kanalene i Stavanger og Trondheim.

Summen til avregning øker, og TONO forventer også at 2013 samlet sett vil medføre en økning fra 2012.