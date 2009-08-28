Borgerlig kulturgaranti

H, V og KrF lover å spenne bein på FrPs kulturkutt. – Vi vil øke kulturbudjsettene, sier de tre partiene til Aftenposten.

Oslo-representantene Per-Kristian Foss (H), Trine Skei Grande (V) og Hans-Olav Syversen (KrF) garanterer i dagens avis at FrP ikke skal få styre kulturpolitikken. Utspillet er et svar på det de oppfatter som rødgrønn skremselspropaganda om utarming av kulturnorge dersom Ap/SV/Sp taper valget.

Kulturkampanjen for fortsatt rødgrønt flertall lister over 200 underskrivere på sin nettside og 15000 tilhengere på Facebook. Nå går de tre borgerlige partiene ut med sin erklæring om at «Vi er sterkt uenig i de kraftige kuttene i kulturbudsjettene som Fremskrittspartiet har stått for på Stortinget. Det er uaktuelt for oss å gå inn på en slik politikk».

Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen sier til VG at utspillet ikke lover godt for eventuelle borgerlige regjeringsforhandliger etter valget.

