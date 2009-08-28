Borgerlig kulturgaranti

28.08.2009
- Red.

H, V og KrF lover å spenne bein på FrPs kulturkutt. – Vi vil øke kulturbudjsettene, sier de tre partiene til Aftenposten.

Oslo-representantene Per-Kristian Foss (H), Trine Skei Grande (V) og Hans-Olav Syversen (KrF) garanterer i dagens avis at FrP ikke skal få styre kulturpolitikken. Utspillet er et svar på det de oppfatter som rødgrønn skremselspropaganda om utarming av kulturnorge dersom Ap/SV/Sp taper valget.

Kulturkampanjen for fortsatt rødgrønt flertall lister over 200 underskrivere på sin nettside og 15000 tilhengere på Facebook. Nå går de tre borgerlige partiene ut med sin erklæring om at «Vi er sterkt uenig i de kraftige kuttene i kulturbudsjettene som Fremskrittspartiet har stått for på Stortinget. Det er uaktuelt for oss å gå inn på en slik politikk».

Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen sier til VG at utspillet ikke lover godt for eventuelle borgerlige regjeringsforhandliger etter valget.

Relaterte saker

Sterk økning til kultur

750 millioner ferske kroner til kulturlivet. Det kan bli en realitet om de rød-grønne fortsatt sitter i regjering etter dagens...

Flere saker

Anette Trettebergstuen

Nasjonal strategi for kulturfrivilligheten lansert: – Vi må leggje til rette for kulturlivet

Kulturfrivilligheita har aldri blitt løfta fram som eiget politikkområde slik til dømes idretten har, seier kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen. I...

FORTSETTER: Ragnheiður Skúladóttir – og Mona Slåtto Olsen – åpner her en parkoppkalt etter en av Festspillenes sponsorer.

Festspillene i Nord-Norge: Direktør Ragnheiður fortsetter

Forlenger kontrakt med direktøren.

Mette og Vegar Vårdal på Kampen Bistro i Oslo

Ballade radio: Hva er folkemusikk?

Mette og Vegar Vårdal har laget podkast med deltakerne på Folkelarm sist høst – blant dem Mattis Kleppen, Susanne Lundeng,...