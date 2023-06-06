Norske Soft City på andreplass i «bluesens Melodi Grand Prix»

Soft City representerte Norge i årets European Blues Challenge i Polen i helgen, og tok palleplass som nummer to i konkurranse med 20 andre band.

Ballade sendte lykkeønskninger til det (relativt) ferske blues- og soulbandet Soft City sist fredag, og i helgen ble det klart at de kom på en solid annenplass: Det var 21 deltakere fra 21 land, av disse ble tre vinnerband plukket ut til å spille på prestisjefylte festivaler i Europa.

So grateful and proud after this weekend. We had an amazing experience on the European Blues Union scene, and the recognition with a place on the podium means so much to us! skriver bandet i en takkehilsen på Facebook-siden sin.

Bandet består av Thea Sørli Paulsrud (vokal), Ask Vatn Strøm (gitar), Håvard Ersland (tangenter), Joachim Mørch Meyer (bass) og Vegard Staum (trommer).

Oslo-baserte Soft City var Årets Union Bluesband i 2022, og turnerte en rekke norske scener gjennom året. Bandet har latt seg inspirere av artister som Knut Reiersrud og amerikanske The Meters, og musikken er påvirket av soul, afrobeats og rock, forteller Norsk Bluesunion. De platedebuterte i august i fjor med albumet Settle for the Moon, og representerte Norge i den store bandkonkurransen International Blues Challenge i Memphis i januar i år.

Spanske Noa & The Hell Drinkers kapret førsteplassen i årets European Blues Challenge, og britiske The Cinelli Brothers kom på tredjeplass.