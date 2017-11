Slutt for Norwegian Wood

Av

Etter 25 års drift ble Norwegian Wood slått konkurs i Asker og Bærum tingrett tirsdag ettermiddag, melder Dagens Ææringsliv (DN).

Det skal være selskapets styre som selv har begjært oppbud etter at styret ikke kom til enighet med sine kreditorer om en underdekning på rundt 7 millioner kroner. 4,7 millioner kroner av denne gjelden er til eksterne leverandører, mens 2,5 millioner kroner skal være lån fra eierne. I tillegg er det muligens 17 lønnskrav.

– Det er midler i boet, men usikkert hvilke verdier det er. Jeg vil ha en gjennomgang med selskapets ledelse. Dette er en helt innledende fase. Det er for tidlig å ha noen meninger om hva bobehandlingen eventuelt vil avdekke. Jeg vil se på festivalen og økonomien knyttet til det, sier advokat Andreas Strime Christensen, som er oppnevnt som bostyrer til DN.

Det ble tidligere i år kjent at festivalen mistet offentlig støtte fra Oslo kommune. Festivalen har også stått uten daglig leder siden juni, da Svein Bjørge ikke forlenget sitt engasjement, etter å ha gjort et innhopp da festivalen feiret 25 års-jubileum ved å flytte tilbake til Frognerparken, etter i 2016 å ha vært en éndagsfestival på Sukkerbiten.

For lite publikum

Den siste Norwegian Wood festivalen hadde kun norske navn på plakaten. Underskuddet skal ifølge styret skyldes at det ble for knapp tid til å markedsføre i jubileumsåret til at det kom nok gjester.

Styreleder og investor Per Karsten Ims forteller DN at de lenge hadde tro på at det var mulig å redde festivalen. Han skal være usikker på om han vil forsøke å gjøre det igjen.

– Vi har lenge hatt tro på merkenavnet og festivalen, men det har kanskje dukket opp for mange konkurrenter og markedsmessige ting som har gjort det vanskelig å drive festival i Oslo, sier Ims til DN.