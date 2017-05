Nordnorsk viseforum kan bli nedlagt

Av

Det ble nylig kjent at Nordnorsk viseforum (NNV) fra og med 2018 vil bli utelatt fra den nordnorske kulturavtalen. Dette skal også gjelde Nordnorsk jazzforum.

Kulturavtalen, som er reforhandlet, er et samarbeid mellom de nordnorske fylkeskommunene om finansiering av institusjoner og organisasjoner innen kunst- og kultur i landsdelen.

– I praksis vil det si at vi blir nødt til å legge oss ned, da disse 75 000 kronene er noe vi avhenger av for å kunne være i drift skriver styret i NNV i en pressemelding.

NNV er den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med visesjangeren i Nord-Norge, og favner alt fra amatører til profesjonelle – organisert som

viseklubber, arrangører og enkeltstående artister.

– Nordnorsk Viseforum har vært en viktig pådriver for den rivende utvikling visebevegelsen er inne i. Det er helt utrolig at det offentlige ikke engang kan avse en liten symbolsk sum for å ivareta den nordnorske visekulturen. At noe som er en så viktig del av vår felles norske kulturarv verdsettes så lite, gjør meg rett og slett trist, sier daglig leder i Norsk viseforum, Audun Reithaug i meldingen.

Kulturavtalen skal vedtas 8. juni og flere nord-norske visesesangere, blant dem Lars og Ola Bremnes, Ragnar Olsen, Moddi, Trine Strand, Æ, Tore Bruvoll har signert et opprop for fortsatt tilskudd til NNV. Det har også blitt opprettet en Facebook-gruppe for å redde viseforumet.