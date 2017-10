– MGP bør lansere låtene før artistene

Innlegget er først publisert på escnorge.net. Det er gjengitt med forfatters tillatelse.

Neste års MGP blir det første med Stig Karlsen som både musikalsk ansvarlig og prosjektleder. Jeg sier som Prøysen: “Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står”. Så her er noen tanker fra meg som jeg tenker vil rette opp “ælle feil i fra i går”. Det er kanskje tidlig, men det er nå avgjørelsene tas i NRK, så derfor kommer jeg med dette nå.

Jeg husker 2013. Lanseringen av artistene til MGP skulle gjøres på direkten i beste sendetid på NRK1. Sendingen var rigget som en slags presekonferanse hvor artistene kom inn én etter én, via en passasje hvor “pressen” sto med kameraene. Forventningene var selvsagt skyhøye. Når NRK virkelig slår på stortromma og lanserer så digert så er det sikkert en line up i finalen som kan måle seg med 2010. Tenkte fansen.

Så satt vi der da, i Studio 1 som publikum og ventet på de store navnene. Første artist ropes opp: Martin Blomvik! Fansen ser litt spørrende på hverandre i det vi får høre 10 sekunder av låta “Det vakkje mi ti”. Det alle spør seg om er, Hvem pokker er Martin Blomvik? Nå var det riktignok schwung over mange andre navn akkurat det året med Datarock, Vidar Busk, Margaret Berger, Hans Erik Dyvik Husby (Hank von Hælvete) og Julie Bergan for å nevne noen. Men jeg nevner episoden med Blomvik fordi det illustrerer et viktig poeng. I stedet for å rette fokus mot Blomvik og hans låt som i og for seg var helt ok, så ble fokuset hos mange at han var ukjent. Har ikke NRK greid å få med mer kjente navn enn Martin Blomvik? Låta var det ikke så mange som fokuserte på under lanseringen, fordi den fikk vi ikke høre. Dermed flokket selvsagt pressen seg rundt de av navnene som var kjente, og Blomvik ble stående litt alene.

Det samme har jeg sett på flere andre lanseringer også. NRK slår på stortromma for å lansere et kobbel artister. Så blir antiklimakset veldig tydelig siden Kygo ikke er med i år heller, ikke ser vi noe til Astrid S eller Donkeyboy heller. Og hvor lenge må vi vente på at Jahn Teigen er med igjen?

I fjor ble vi presentert for navn som Jenny Augusta, Amina Sewali, Jowst og In Fusion. Navn som for de aller fleste er ganske så ukjente og et stykke unna norsk pops stjernehimmel. Selv om samtlige artsiter i fjor var erfarne artister fra ulike arenaer, også musikkshow på TV, så var de ukjente for de fleste. De som stjal oppmerksomheten under lanseringen var naturlig nok Kristian Valen, som til alt overmål ikke var der. De artistene som hadde møtt opp og levert kompetente låter ble alle som en spurt av journalister om hva de tenkte om at Valen var med, og at han ikke var tilstede under lanseringen. Rune Rudberg og Åge Sten Nilsen fikk resten av oppmerksomheten. Jowst og de andre var det nesten ingen som ga oppmerksomhet til, bortsett fra blant annet meg som hadde fått høre låtene i sin helhet noen dager før og dermed følte større behov for å snakke med Jowst, Elin and The Woods og Amina Sewali fordi jeg mente de hadde de mest spenende låtene.

Mitt poeng med denne fortellingen er at NRK tvinger media og vanlige seere til totalt feil fokus ved en lansering hvor låtene i praksis holdes hemmelig for publikum, men hvor det publikum får er et tildels skuffende kobbel av artister. Og publikum, presse og fans får usedvanlig god tid på å dyrke dette fokuset på de manglende popstjernene og stjerneprodusentene. Det blir også god tid til å fokusere på om det virkelig er Kristian Valen og Rune Rudberg som skal være de fremste musikalske trekkplastrene i det NRK kaller verdens største musikkonkurranse.

Jeg tror faktisk at inntrykket av fjorårets finale i sin helhet, og hver enkelt låt hadde blitt mer positivt om publikum og fans fikk presentert låtene i sin helhet sammen med artistene. Å bli avspist med 12 sekunders klipp er mer ødeleggende enn spenningsskapende. Flere av klippene var direkte misvisende i fjor, og gjorde at publikum fikk feil inntrykk av låta. Ved å slippe dem i sin helhet med det samme kunne vi i det minste diskutere det viktigste: Låtene. Og ikke hvor kjente og ukjente de ulike artistene er. En mer rettferdig lansering, hvor låtene får komme i fokus vil sannsynligvis gjøre det mer attraktivt for norske musikanter å delta i framtidige MGP-finaler også tror jeg.

Min idè til NRK neste år er derfor å gi oss låtene i sin helhet med en gang. Kanskje trenger vi ikke slippe alle samtidig heller. Start tidligere med lanseringen og la oss få én låt om gangen. Dermed kan vi få rom og fokus på låtene. Så slipper en Martin Blomvik, en Jenny Augusta eller en JOWST å måtte starte sin MGP-karriere med å lese ensdig fokus på hvor ukjente de er, framfof på musikken de deltar med. Nå gikk faktisk en av de mest ukjente hen og vant hele sulamitten, og fikk en av de største norske MGP-hitlåtene siden “Fairytale”. Så det gikk jo bra til slutt.

Men jeg hadde unnet både JOWST og fansen få bli kjent med musikken deres samtidig som vi fikk bli kjent med dem som artister.

En siste, litt vill idé til Stig Karlsen og co neste år er å lansere låtene “blindt”. Slipp en og en og låt over en ti dagers periode. Men hold hemmelig hvem som er artisten, dersom det lar seg gjøre rettighetsmessig. Dermed ville presse og fans bli nødt til å forholde seg til låten, og der det en knallgod låt som får fantastisk mottakelse, så slipper mottakelsen å bli forurenset av skuffelse over at artisten heller ikke denne gang er Kygo.

Det ville være mest fair ovenfor alle artistene og låtene. Så vil det jo blir masse morsomme spekulasjoner om hvem som står bak de ulike låtene.

Jeg gleder meg veldig til finalen, som jeg er 97% sikker på blir 10.mars. Rett og slett fordi det er den eneste helga i sesongen hvor Spektrum er ledig lenge nok, hvis ikke NRK da velger å kjøre finale midt under OL i Sør Korea. Og det er jeg nesten helt sikker på at NRK ikke kommer til å gjøre. Så håper jeg mer på ti gode, heftige låter i finalen enn på ti Se og Hør-kjendiser i manesjen.

Anders M. Tangen er tidligere radio og TV-programleder. Nå foredragsholder og psykoterapeut for næringslivet, MGP-entusiast og skribent for nettstedet escnorge.net.