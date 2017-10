Foreslår fond for å få ny musikk på radio

Av

– Å drive radio er et kulturpolitisk ansvar. Det er helt nødvendig med tiltak for å bevare den norske musikken på radio, den binder oss sammen som nasjon og er avgjørende for utviklingen av felles identitet og språk, sier styreleder i NOPA, Ingrid Kindem, i en pressemelding.

I stortingsmeldingen Open og opplyst— Allmennkringkasting og mediemangfold fremgår det at mange av radiotilbudene vil bli likere, samtidig som det forventes at konkurransen om lytterne vil medføre et differensiert tilbud mot nisjer og målgrupper. NOPA er bekymret over konsekvensene av at norsk musikk potensielt blir henvist til nisjekanaler- og programmer.

Fond som kulturpolitisk instrument

Mandag legger NOPA derfor frem et forslag om en insentivordning for å fremme norsk musikk på radio under årets budsjetthøring ved Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Organisasjonen mener at en slik ordning vil fungere som et kulturpolitisk instrument.

– Støtteordningen skal være for radiokanaler som har en programprofil med minimumandel norsk musikk (norsk opphaver og/eller norsk artist). Vi foreslår at denne andelen legges på linje med kravet som stilles til NRK – 40 %. Ordningen bør gi støtte til fremme av norsk musikk i radio på alle plattformer. I støtteordningen inngår også muligheten til å søke støtte til særskilte programmer som fremmer ny norsk musikk, skriver Kindem.

Forslaget skal også være støtte av FONO, MFO, Norsk Komponistforening, Musikkforleggerne, GramArt, Norsk Artistforbund og NORA.

– I en tid da Norge har flere profesjonelle opphavere og utøvere enn noen gang, er det et stort paradoks at vi har et kommersielt radiovelde som ikke har noe kulturpolitisk ansvar i å formidle dette ut til folket. Radiofondet vil sikre at det er en god plattform for norsk musikk. Det vil gjøre at norske opphavere kan fortsette å skape kvalitetsmusikk også i fremtiden, avslutter Kindem meldingen.

