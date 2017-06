Bendiksenprisen til Honningbarna

Av

Kristiansand-bandet Honninngbarna ble tirsdag kveld hedret med Bendiksenprisen. Prisen på 100.000 kroner ble utdelt på GramArts årlige sommerfest.

I juryens begrunnelse heter det:

“Honningbarna representerer noe av det mest vitale og livsbejaende som finnes i dagens musikk-Norge

Årets prisvinner kjennetegnes av en energi, spilleglede og en kaotisk uforutsigbarhet som gjør at man kan se blaserte 40-åringer kaste seg rundt i mosh piten sammen med fresende tenåringer på deres konserter. Årets vinner er konfronterende, politiske, de sparker opp og ned, de viser fingeren til høyre og venstre. De står i en sterk, opprørsk musikalsk tradisjon, og juryen ønsker å berømme et norsk band som fryktløst utfordrer det bestående.”

Honningbarna debuterte i 2010 med EP-en Honningbarna og de siste syv årene har bandet gjort seg bemerket både i inn- og utland. I 2011 ble de kåret til «Årets Urørt» og samme år ga de ut debutalbumet La alarmane gå, som ga dem en Spellemannpris i kategorien rock. Siden har Honningbarna sluppet tre album: Verden er enkel (2013), Opp de nye blanke (2015) og Goldenboy i 2016.

Om prisen

Juryen for prisen er GramArts styre som består av artistene Harald Sommerstad (styreleder), Ivar S. Peersen, Bjørn Gunnar Sando, Anne Lise Frøkedal og Daniel Nordgård. Varaer er Karin Park, Pål Rake og Eva Weel Skram.

Prisen er oppkalt etter nestor i norsk popmusikk, Arne Bendiksen som gikk bort i 2009. Prisen skal være et bidrag til en artist som allerede har kommet et stykke på vei i sin karriere, som enten har minst en kommersiell utgivelse eller har konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til. Prisvinner velges ut på bakgrunn av aktualitet, fra et vidt spekter av populærmusikalske uttrykk og uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning. Bransjen, medlemmer av GramArt og andre har kunnet nominere mulige kandidater til prisen.

Tidligere vinnere har vært Karpe Diem (2010), Ida Jenshus (2011), Stein Torleif Bjella (2012), Monica Heldal (2013), Highasakite (2014), Spidergawd (2015) og Bow to Each Other (2016).