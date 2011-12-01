Spotify utvider med apper

Publisert
01.12.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

Dagbladet blant de første samarbeidspartnerne.

Den svenske strømmetjenesten Spotify annonserte onsdag at de nå åpner for at eksterne parter kan «flytte inn» i musikkspilleren deres, og der bygge en egen plattform for innhold. Dagbladet var en av partene som var invitert inn på forhånd, sammen med blant andre Rolling Stone, Billboard, Last.fm, Moodagent, Pitchfork og The Guardian, og kunne derfor lansere sin egen app allerede samtidig med at nyheten ble sluppet.

— Våre lanseringspartnere er valgt fordi de alle tilbyr førsteklasses musikkopplevelser innenfor sitt område, uansett om det er anmeldelser, konsertinformasjon, låttekster eller spilleliste-samlinger, sier Sofie Grant i Spotify.

Flere kanaler
Dagbladets avdelingsleder for kultur, Sven Ove Bakke, sier tilstedeværelsen på Spotify gir avisen flere kanaler å vise seg frem i.

— På Spotify treffer man et svært bredt spekter av musikklyttere, og det er en god arena for å synliggjøre vår musikkjournalistikk.

— Skal dere skrive egne guider for appen, eller er innholdet basert på det redaksjonelle innholdet dere ellers produserer?

— Det som ligger tilgjengelig nå, er den typen stoff vi allerede gjør, nyheter og anmeldelser. Formatet åpner også for at våre anmeldere kan guide gjennom egne spillelister, og det er noe vi jobber videre med.

https://www.youtube.com/watch?v=q-8oHqnAChc

Outsourcing
Da Spotifys ledelse var i Oslo under by:Larm, forklarte Jonathan Forster («Jonathan from Spotify») under en presentasjon at også de i fremtiden blant annet ville satse mer på lokalt innhold. Et naturlig spørsmål etterpå var «hvordan?».

— Det er ikke så viktig for oss at eventuelle anbefalinger kommer fra Spotify selv. Det kan like gjerne være eksterne kilder som anbefaler musikken, og som lager spillelister til Spotify, sa Forster til Ballade, og skisserte eksempler der Spotify støttet en klassiskblogg som laget spillelister med ny/aktuell klassiskmusikk, og så videre.

I prinsippet kan alle utviklere nå lage egne apper for Spotify med deres «developer kit«, men det er Spotify selv som må godkjenne appen før den får plass i musikkspilleren.

— Kan man si at Spotify nå har outsourcet det redaksjonelle arbeidet som en tjeneste som WiMP gjør selv?

— Det er en måte å se det på, sier Bakke.

— Kan man da si at Dagbladet nå jobber for Spotify?

— Nei, det blir ikke rett. Spotify har gått til utvalgte aktører og spurt om dette er interessant å samarbeide om. Vi leverer vårt stoff til Dagbladets app, og har full kontroll på redaksjonelle innholdet.

Foreløpig ingen inntektskilde

Bakke sier at det i utgangspunktet ikke er noe økonomisk utbytte i dette for Dagbladet

— Det ligger heller ingen annonseflater i appen per i dag. Når det gjelder ekstra lesere, så ligger i dag alle våre anmeldelser fullt tilgjengelige i appen, mens nyhetsartiklene lenker ut til Dagbladet.no. Hvorvidt det genererer en ny, vesentlig trafikkstrøm for oss, får vi se etter hvert. Det er fortsatt kjempetidlig, og vi må bruke den første tiden på å samle erfaring om hvordan denne tjenesten brukes for å utvikle den videre.

Grant i Spotify sier at de foreløpig bare har lansert gratis-apper, og kan ikke si noe om hvorvidt de i fremtiden vil la utviklere ta betalt for appene sine av brukerne.På spørsmål om appene vil generere andre inntekter for utviklerne, som for eksempel reklame, sier hun at «det har bare gått noen timer siden lansering – og det finnes mange muligheter, vi får vente og se.»

Tenker likt

Bakke sier det er interessant å se at de andre aktørene som er invitert inn, har tenkt omtrent likt som Dagbladet.

— Moderne musikkforbruk skal være en sømløs opplevelse: Leser man om noe, skal man kunne finne det og høre det umiddelbart. For oss har en slik brukervennlighet vært motivasjonen her.

