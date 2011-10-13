Tapte 235 millioner i 2010

Til tross for kraftig vekst i inntektene går Spotify Ltd fortsatt i minus.

Regnskapstall fra Spotify Ltd, en underavdeling av den svenske strømmetjenesten Spotify, viser at selskapet tapte £26,5 millioner i 2010. Det tilsvarer ca 235 millioner kroner med dagens kronekurs.

Selskapet gikk i minus også i 2009, den gang med £16, 61 millioner.

Eksplosiv vekst

Strømmetjenesten har i samme periode vært gjennom en eksplosiv vekst.

Inntektene økte med 458% til £63,17 millioner i 2010. Inntekter fra reklame firedoblet seg, mens inntekter fra betalende abonnenter ble nesten syvdoblet, fra £6,81 millioner til £45,07 millioner.

De samlede inntektene på £63, 17 millioner er likevel mindre enn salgskostnadene, som oppgis å være på £64,8 millioner. I tillegg kommer adminstrasjonsutgifter på over £23 millioner.

— Ikke representativt

Spotify Ltd «bringer musikken til privatkunder i Storbritannia og andre europeiske markeder», skriver MusicAlly, som var først ute med å omtale regnskapstallene.

I 2011 har Spotify blitt lansert i USA, og mer enn doblet antallet betalende abonnenter.

Spotify vil ikke svare på spesifikke spørsmål om regnskapstallene, men pressekontakt Sally Whatley sier til Ballade at Spotify «siden lanseringen i 2008 har vokst raskere enn noen annen abonnementtjeneste for musikk, globalt. Å se på økonomiske resultater i enkeltområder hvor Spotify opererer, er åpenbart ikke representativt for firmaet som helhet».

— I 2010 økte vi antallet betalende abonnenter med flere hundre tusen. Andelen betalende brukere er nå oppe i 15%, noe som er fenomenalt for en «freemium»-modell. Vi fortsetter å investere i internasjonal vekst og legge fundamentet for nye markeder, senest med lanseringen i USA i juli i år.