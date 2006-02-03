Ryfylke: Støy og forvikling i Leipzig

Ryfylke strener videre mot Leipzig og møter hippier, tysk hip-hop og dobbeltbooking. Når det viser seg at klubbeier og organisator Phillip er på ferie i Nord-Afrika spøker det for norsk støymusikk. Blir det konsert? Følg med i fjerde avsnitt av bandets turnédagbok.

Av Sten Ove Toft og Stian Skagen

Torsdag 26. januar – Leipzig, Drømmenes by

Fra Berlin gikk turen til Leipzig. Her skulle vi spore opp en klubb ved navnet Staub Sauger. Gatene var fulle av mennesker muligens utsatt for store mengder kjemikalier, noe som har resultert i et variert kroppsspråk og flere interessante ansikts uttrykk.

Omsider dukket den lille klubben opp på venstre hånd. Hippies , Hippies, Hippies. Baren var malt i Jamaica farver og reggea blåste ut av høytalerne opp under det kamuflasjemalte taket. «Hello, we are Ryfylke, the Norwegian band playing here tonight.» Med litt forvirring i øynene ble vi ønsket velkommen og geleidet til baren. «So your the band? Aaahaa? Where is your bass? One moment pleace, I’ll have to call the owner.» Det skulle vise seg at det planlagte arrangementet ikke var oppført i deres notater, program eller huskeliste. Og eieren som hadde planlagt kvelden var på ferie i Nord Afrika.

Etter store mengder kaffe og skoger av tålmodighet ble vi tilbudt lydsjekk Torsdag og konsert Fredag. Noe som vi tok til etterretning da vi gikk til nattens overnattingslokale. Et lokale vi neppe vil glemme.

I en bygård fra 1800 tallet skulle vi finne en rødmalt dør, der kunne vi gå inn å hilse på Uosi, vår vert for natten. Til lukten av parfymerte sigaretter, og klam lokal øl, møtte vi en gjeng omstreifere som hadde som mål å lage cafe/klubb ut av første etasje i denne foreldede bygården. For oss vestlendinger kom det som et sjokk at herren hadde en månedlig utgift på 230 euro for en 5 etasjers bygård. Det tilsvarer ca 2000 kr, litt mindre enn hva vi betaler per rom i skrøpelige bofelleskap hjemme i Oslo. Arbeidskraften bestod av to omstreifende bavariske håndverkere med tradisjonell arbeidsuniform. Disse gutta jobbet for husly, mat og drikke. Vi brukte natten til å bli bedre kjent med disse forunderlige herrer, et sted mellom bygårdene og hundeeierne, hippiene og omstreiferne.

Fredag 27. januar: Hip Hop Noise – Leipzig dag 2

Vi ruslet rundt i sentrum for å ta en titt på den lokale strukturen og kulturen. Butikkene så ut til å ha sine idealer fra 80 tallet, da var leopard mønster i alle varianter og former. Sko, skjerf, bukser, vesker, steiner og busskur. Hva er så kult med leopard mønster? Sten Ove benyttet muligheten til å endelig få skaffet seg en ny bukse før den gamle gikk fullstendig i oppløsning. Dog dessverre ikke i leopardmønster…

Tilbake på Staub Sauger, vi møter opp med nytt sinn og nye forventninger. Lydmannen vår for kvelden skjønner ikke et ord engelsk, men han har en latter som kommer fra skosålene. Når vi trengte noe, eller ønsket noe var det bare å slå seg på brystet å le for fulle lunger. Da ordnet det seg etter hvert. Det skulle nok bli konsert i kveld. Den eneste bagatellen var at vi var dobbelbooket med en privat bursdagsfest. Hip Hop fest. Freestyle Rap. Word up. Gutta vrengte av seg noen hissige blikk og freste mot EU til lyden av skitne beats fra Leipzigs undergrund. Det er omlag 10 fulle «kids» som hører på, mens resten av de rundt 70-80 tilskuerne står oppe i baren og klager. Hehe. For en kveld. Vi blir stadig oppmanet til å ta over klubben med støy. Det er slik det skal være.

Klokka nærmer seg 2400, og de fremmøtte ser bekymret på hverandre, det er åpenbart at disse strofene med tysk hip hop ikke faller i smak hos noen av dem. Phillip, bareieren og organisatoren kommer inn døren. Det lukter enda ørkenstøv og savanne av ham. Han går rett inn i konsert lokalet å bruker dra-ut-stikkontakten-trikset og vips, ingen hip hop mer.

Vi entrer scenen og sprenger rommet med kaskader av rytmiske noise vegger. Trolig Staub Saugers første møte med eksplosjons-artet noise.

Etter konserten var det bare å pakke sammen og krype ned i kalde soveposer. En 12 timers kjøretur venter i morgen.

Støyduoen turnerer Nord-Europa og avslutter i Bremen 4. februar.