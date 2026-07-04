YtringerRock

USA 250 år: America is gone

Guro Kleveland
Publisert
04.07.2026 03:10
Skrevet av
Guro Kleveland

– Låta fyrer nok ikke opp en amerikansk revolusjon, men noen ganger er det viktig å si i fra, mener musiker Henning Andersen. Her ser du musikkvideoen og kommentaren hans om USAs nasjonaldag.

«My America is gone,» synger musiker Henning Andersen. Han har lenge utforsket demokrati, ytringsfrihet og musikk i USA, blant annet i musikkfilmen Håp i Amerika. Filmen hadde premiere hos Ballade i desember 2023.

– Musikk er en viktig ytringsform. Hvis flere spiller og lager musikk, så er det bra for samfunnet. Vi prøvde å finne håp i mørket gjennom den, sa Andersen den gangen om filmen han og teamet lagde.

Nå har han laget en låt og video i anledning USAs nasjonaldag og 250-årsfeiring, og i en ny musikkvideo formidler han et sterkt budskap: Det er ingen grunn til å feire den dagen før Trump-administrasjonen er historie.

New york

Illustrasjonsbilde. Tatt av en nordmann i New York. (Foto: Atle Kleveland)

– «America is gone» er mitt musikalske angrep på JD Vance og Pete Hegseth, som pisker opp stemningen og skaper hat i Europa, skriver Henning Andersen til Ballade.

– På dagen 82 år etter de alliertes invasjon av Normandie, spredde den amerikanske «krigsministeren» sin retoriske gift på det symboltunge stedet. Denne låta ble skapt som en umiddelbar reaksjon på uttalelsene til Vance og Hegseth, forteller Andersen.

– «America is gone» ble spilt inn av oss; Danny Young, Rolf Yngve Uggen, Marius Lien og meg selv fredag 19. juni i Amper Tone studio i Oslo, forteller han.

Ballade videoHenning AndersenUSA

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