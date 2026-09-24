Sibeliusprisen 2026 til dirigent Tabita Berglund

Berglund får prisen "for sitt fremragende kunstnerskap, for sin dype og overbevisende formidling av Jean Sibelius' musikk og for sitt betydelige bidrag til den nordiske musikkulturens internasjonale gjennomslagskraft».

Det sier Stephan Barratt-Due, som er styreleder for prisutdeler Sibelius-Selskapet i Norge.

Jean Sibelius’ musikk har hatt en sentral plass i Berglunds repertoar helt siden dirigentdebuten, melder prisutdeleren, som opplyser at hun har dirigert flere av komponistens viktigste verk med ledende orkestre i Europa og Nord-Amerika.

– Det som særpreger Tabita Berglund som Sibelius-tolker er hennes evne til å la musikken vokse organisk innenfra. Hun søker ikke de ytre effektene, men lar verkene utvikle seg gjennom en intuitiv forståelse av Sibelius’ særegne musikalske språk. Resultatet er tolkninger som både er tro mot partituret og samtidig oppleves friske, levende og personlige, forteller Barratt-Due.

Sibelius-Selskapet melder videre at Tabita Berglund på bemerkelsesverdig kort tid har etablert seg som en av de mest ettertraktede og spennende unge dirigenter på den internasjonale musikkscenen, og at hun viser en sjelden evne til å forene analytisk klarhet, musikalsk integritet og en naturlig autoritet med en dyp forståelse av den nordiske orkestertradisjonen.

Vinteren 2024 ble Tabita Berglund første norske dirigent for Detroit Symphony Orchestra, et av de høyest rangerte orkestrene i USA – en hendelse pianist Leif Ove Andsnes kalte «en merkedag for norsk musikkliv».

I mai samme år kom nyheten om at Berglund var utnevnt som første gjestedirigent for Dresden Filharmoniske Orkester, en annen internasjonal toppjobb for den norske dirigenten.

I mars i år ble det kjent at Tabita Berglund blir sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester fra august 2027. Berglund blir orkesterets første norske sjefdirigent siden 1985, og den første norske kvinnelige sjefdirigenten noensinne for et norsk orkester.

Blant Berglunds nylige engasjementer er samarbeid med Los Angeles Philharmonic, Minnesota Orchestra, Houston Symphony og Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Berglund studerte ved Norges Musikkhøgskole, først som cellist hos Truls Mørk, og senere i orkesterdirigering hos Ole Kristian Ruud.

Tabita Berglund mottar prisen ved Oslo-Filharmoniens konsert i Oslo Konserthus 8. oktober.