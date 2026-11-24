Folkelarmprisene 2026 ble delt ut i helgen, blant annet til Årets artist, Årets bransjeaktør og Årets unge artist.

Folkelarmprisen er folkemusikk- og folkedansfeltets egen fagpris, og har vært delt ut siden Folkelarm startet opp i 2005. Prisene hedrer utøvere, produksjoner, arrangører og andre aktører som gjennom sitt arbeid bidrar til å utvikle, fornye og synliggjøre norsk folkemusikk og folkedans, opplyser arrangøren.

Årets artist ble danser, koreograf og kunstner Sigurd Johan Heide, mens Vibeke Hay Wold fra Polar Artist fikk prisen som Årets bransjeaktør. Sanger Magnhild Garnås Haugen er kåret til Årets unge artist etter å ha vunnet finalen i Introfolk 2026, mentor- og lanseringsprogrammet for unge folkemusikere og folkedansere.

Mette Vårdal vant prisen Årets visuelle uttrykk for grafisk design og visuell profil på albumet Uventa av Vegar Vårdal. Mette Vårdal er kjent fra Ballades spalter, blant annet gjennom flotte musikkvideoer i Ballade video.

Hele 12 priser ble delt ut, blant dem årets albumutgivelser, årets produksjon, årets produksjon for barn og unge, årets arrangør og årets dans. På Folkelarms hjemmesider kan du lese mer om alle prisvinnerne og juryens uttalelser.