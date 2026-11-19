Årets Folkelarm er i gang på Riksscena, med et rikt program for både bransje og publikum.

Møteplassen og bransjetreffet for norsk og internasjonal folkemusikk og -dans er i gang, med et bredt program for både utøvere, arrangører, musikkbransje og publikum. Folkelarm skal presentere noe av det beste og mest spennende innen norsk, samisk og nordisk folkemusikk og folkedans, sier prosjektleder for Folkelarm, Ann Helen Erichsen:

– Folkelarm skal være en møteplass der publikum får store musikk- og danseopplevelser, samtidig som vi gir artistene muligheten til å vise seg fram for arrangører og musikkbransje fra hele verden. I år har vi et utrolig spennende program, med alt fra tradisjonelle uttrykk til nyskapende musikk- og danseproduksjoner. Og hver kveld blir det selvfølgelig dansefest til langt på natt, der publikum selv kan ta del i musikken og dansen, lover hun.

Hvert år inviteres norske og internasjonale delegater til Folkelarm for å oppdage nye artister og knytte kontakter.

– Målet er å skape flere spilleoppdrag og nye samarbeidsmuligheter, og bidra til at norsk og nordisk folkemusikk og folkedans når ut til et større internasjonalt publikum, fortsetter Erichsen.

Et av høydepunktene under årets festival er konserten Folkelarm i beste sendetid, en produksjon som er laget i samarbeid med NRK, og som etter planen skal sendes på NRK TV til våren. Både norske og samiske artister er med i produksjonen, blant dem Emma Elliane, Gjevre, Odde & Vårdal og Systadn Onstad, i tillegg til finalistene i mentor- og utviklingsprogrammet IntroFolk.

– Det er fantastisk at vi sammen med NRK kan løfte folkemusikken ut til et enda større publikum. Vi vet at det skjer utrolig mye spennende i folkemusikkmiljøet, og dette er en flott anledning til å vise fram kvaliteten og bredden i feltet, kommenterer Erichsen.

Og kveldens store hendelse er nettopp finalen i IntroFolk, der tre finalister skal kjempe om tittelen Årets unge folkartist 2026, turné på norske festivaler og spillesteder i 2027 og et skreddersydd mentorprogram.

Programmet er for unge folkemusikere og folkedansere, og arrangeres annethvert år. Sanger og lyrespiller Martin Steinum Brun vant IntroFolk i forrige runde, og ble Årets unge folkartist 2024. IntroFolk er et samarbeid mellom FolkOrg, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge, og årets vinner offentliggjøres under utdelingen av Folkelarmprisen lørdag kveld.

Over 170 artister søkte om å få plass på årets Folkelarm. Et kunstnerisk team med Ingeleiv Berstad, Terje Foshaug og Georg Buljo har satt sammen et showcaseprogram med musikere og dansere fra Norge, Norden og Sápmi, forteller prosjektleder Ann Helen Erichsen.

På programmet står blant andre Gangar, Egil Kalman, Emma Elliane, Systadn Onstad, Ánnámáret & Ilkka Heinonen, Håkon Høgemo & Erlend Viken, Nejderna, Nina Fjeldet, Huippu, RÅ og Kjeltring. Folkedansen har også en sentral plass på årets festival, med forestillinger og showcase fra blant andre Kartellet, Døgeniktenes Decennium og Nattsvermere.

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Men hva er et bransjetreff uten de gode samtalene, diskusjonene og fagseminarene? På dagtid torsdag, fredag og lørdag skal viktige spørsmål for hele folkemusikk- og folkedansfeltet løftes.

Blant årets temaer er framtiden for europeisk folkedans, rekruttering til folkemusikk og folkedans, utvikling av regionale folkemusikksentre, kulturfond, arrangørutvikling og nye muligheter for samarbeid på tvers av landegrenser.

Ballade er også representert på seminarprogrammet, når redaktør Guro Kleveland er deltaker i panelet «Kva slags journalistikk treng smale sjangrar?» fredag morgen, en samtale om «kritikk, selvstendighet og framtida for den smale musikkjournalistikken», sammen med Kjellbjørn Karsrud, Knut Aastad Bråten og Mette Vårdal.

Andre seminar å nevne særskilt er «TONO i endring – hva betyr det for folkemusikken?», der Tom Hugo Hermansen, styreleder i Tono, og Aslak Brimi, daglig leder i FolkOrg, tar temperaturen på utviklingen i Tono, ser på hva som har skjedd de siste årene, og diskuterer hvilke muligheter og utfordringer som ligger foran feltet.

Frilansfrokosten «Ikke så enkeltpersonsforetak» i regi av Creo, Folkelarm og Balansekunst er en samtalesession som tar for seg alt som ikke er så enkelt med enkeltpersonforetak, blant annet rettigheter, ansvar og psykisk helse.

Søndag 22. november avsluttes Folkelarm med FolkelarmUng, en gratis familiedag med program for både små og store; forestillinger, konserter, sang, joik, dans og aktiviteter. På programmet står blant annet Calabash Tales, Er heime der du bur?, Klubb Dagdrønn, Inga Mandinga og Suffle Serenade.

Folkelarm arrangeres av FolkOrg i samarbeid med Riksscena i Oslo, og det er på denne nasjonale arenaen for folkemusikk og folkedans artistene får vise seg fram. Mange av dem spiller også mer intime konserter i lavvoen som er rigget opp for anledningen.