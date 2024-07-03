Eir Vatn Strøm – Årest unge folkemusikar

Eir Vatn Strøm vann IntroFolk ved siste runde i 2022, og blei kåra til Årets unge folkemusikar. (Foto: Anbjørg Myhra Bergwitz)

AktueltDans

Ny runde med Introfolk: Opnar for folkedansarar i talentprogrammet

Publisert
03.07.2024
Skrevet av
- Red.

– Det er fleire og fleire folkedansarar som satsar på dette som yrkesveg, og derfor ynskjer vi å gje dansen plass på Introfolk, seier Aslak Brimi i FolkOrg. Søknadsfrist er 5. august.

IntroFolk er ein arena der unge folkemusikarar kan få utvikle seg som kunstnarar og få erfaring med å formidle folkemusikk på eit høgt nivå, opplyser FolkOrg. Det er også eit poeng å vise breidda av musikarar og dansarar både innanfor norsk og samisk folkemusikk. Folkemusikarar og -dansarar fødde i 1994 og seinare kan søkje om å bli med i IntroFolk.

Det er organisasjonen FolkOrg som driftar mentor- og talentprogrammet IntroFolk, som dei tre neste åra har fått støtte frå Talent Norge og Sparebankstiftelsen.

Seks unge artistar skal velgast ut til programmet, og ein av dei utvalgte endar opp som Årets unge folkemusiker 2024. Både soloutøvarar og duoar kan søkje, og FolkOrg opnar frå i år opp for at eit dansepar som høver ein musikar kan søkje med til saman tre utøvarar, opplyser dei.

Aslak Brimi er dagleg leiar i FolkOrg. (Foto: Johannes Selvaag)

Den av dei seks som vert utvalgt til Årets unge folkemusikar 2024 får ei mentorpakke på nyåret, samt festivaljobbar på Folkemusikkveka, Førdefestivalen, Hilmestemnet og Farsund Folk Festival, og ein turne i september hos ei rekke folkemusikkarrangørar i Trøndelag og på Austlandet.

Alle kandidatane skal halde eit profesjonelt nivå, og ha eit klart potensial for å utvikle musikalske idear og ferdigheiter. Det er ein føresetnad at søkjarane har valt å satse på ein profesjonell karriere innanfor musikk, melder FolkOrg.

– Det gror godt i folkemusikken og -dansen for tida, så vi gler oss til å motta søknadene, seier Ann Helen Erichsen, prosjektleiar for Folkelarm og IntroFolk.

Søknadsfristen er 5. august.

Aslak BrimiFolkedansFolkemusikkFolkOrgIntroFolkSparebankstiftelsenTalent Norgetalentprogram

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

