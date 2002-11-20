To Inferno-navn klare

Inferno Metal Festival offentligjør idag to headliners til påske-helgen; Norske Immortal og finske Children Of Bodom. Inferno la ut billetter kun for salg i november til morsomme 666 kroner, og PR-stuntet ser ut til å ha virket: – Halvparten av de utlagte billettene forsvant før noen band var annonsert, forteller Khaoz Productionz’ Ann Frestad til Ballade.

Festivalens kick-off konsert på John Dee er satt til 18. Januar – der vil hele det øvrige programmet bli offentliggjort, sier Frestad.

De to hardtslående bandene som nå er annonsert, kommer sikkert til å glede flere metallhoder. Immortal regnes av mange som verdens tighteste livetrio, og gjorde tidligere i år en USA-turne med veteranene Manowar. Immortal spiller fullt ut på det gamle svartmetall-imaget med liksminke, fimbulvinter og nagler fra topp til tå. Bergenserne ga ut platen «Sons of Northern Darkness» i februar, som har fått jevnt over gode kritikker i pressen. Immortal

har i mange år vært en av fanebærerne for den høy-kredible norske black-metallen, sammen med band som Mayhem og Darkthrone.

Children of Bodom med gitarvirtuosoen Alexi Laiho i spissen byr på melodiøs deathmetal, men ikke i den sedvanlige Gøteborg-genren. Children of Bodom har derimot skapt seg et særegent sound med både death- black- og klassisk heavy-metal innbakt i musikken.

— Jeg så idag at nesten alle de billige november-billettene som er lagt ut nå er solgt, så vi gleder oss noe sinnsykt. Festivalen har fått en flott hype – vi stoler på at dette blir en svart suksesshelg. Inferno er noe noen andre bude ha tenkt på lenge før vi gjorde det i 2000, for det er tydeligvis stor etterspørsel etter metal i Norge, sier Frestad, som også har fått signaler om at både den tyske metal-bibelen Metal Hammer og det engelske bladet Terrorizer kommer til å dekke festivalen.

Resten av billettene til Inferno-festivalen blir lagt ut i januar, med en pris pålydende 750 kroner.

