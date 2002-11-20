Populærmusikk

To Inferno-navn klare

Publisert
20.11.2002
Skrevet av
Knut Steen

Inferno Metal Festival offentligjør idag to headliners til påske-helgen; Norske Immortal og finske Children Of Bodom. Inferno la ut billetter kun for salg i november til morsomme 666 kroner, og PR-stuntet ser ut til å ha virket: – Halvparten av de utlagte billettene forsvant før noen band var annonsert, forteller Khaoz Productionz’ Ann Frestad til Ballade.

Festivalens kick-off konsert på John Dee er satt til 18. Januar – der vil hele det øvrige programmet bli offentliggjort, sier Frestad.

De to hardtslående bandene som nå er annonsert, kommer sikkert til å glede flere metallhoder. Immortal regnes av mange som verdens tighteste livetrio, og gjorde tidligere i år en USA-turne med veteranene Manowar. Immortal spiller fullt ut på det gamle svartmetall-imaget med liksminke, fimbulvinter og nagler fra topp til tå. Bergenserne ga ut platen «Sons of Northern Darkness» i februar, som har fått jevnt over gode kritikker i pressen. Immortal

har i mange år vært en av fanebærerne for den høy-kredible norske black-metallen, sammen med band som Mayhem og Darkthrone.

Children of Bodom med gitarvirtuosoen Alexi Laiho i spissen byr på melodiøs deathmetal, men ikke i den sedvanlige Gøteborg-genren. Children of Bodom har derimot skapt seg et særegent sound med både death- black- og klassisk heavy-metal innbakt i musikken.

— Jeg så idag at nesten alle de billige november-billettene som er lagt ut nå er solgt, så vi gleder oss noe sinnsykt. Festivalen har fått en flott hype – vi stoler på at dette blir en svart suksesshelg. Inferno er noe noen andre bude ha tenkt på lenge før vi gjorde det i 2000, for det er tydeligvis stor etterspørsel etter metal i Norge, sier Frestad, som også har fått signaler om at både den tyske metal-bibelen Metal Hammer og det engelske bladet Terrorizer kommer til å dekke festivalen.

Resten av billettene til Inferno-festivalen blir lagt ut i januar, med en pris pålydende 750 kroner.

FestivalerGenrePopulærmusikkRock / Metal

Relaterte saker

Emperor

Terrorizer: – Norge er helt spesielt

Infernofestivalen i Oslo i påsken var delvis sponset av det britiske ekstrem musikk-magasinet Terrorizer, som ofte bruker mye spalteplass på...

Borknagar

Inferno-sjef takker for seg

Metal- og ekstremrock-festivalen Inferno ble i år gjennomført for andre året på rad med suksess. Nærmere 3.500 mennesker fikk oppleve...

Ann Karin Frestad

Stor suksess for Infernofestivalen

I dag er det ganske nøyaktig en uke siden Nocturnal Breed sparket i gang den andre Infernofestivalen i verdenshistorien. Med...

Dimmu Borgir

Infernofestivalen ser ut til å ta av

Med en rekke sterke norske og utenlandske navn, og stor interesse fra utenlandske medier og publikumere, samt årets klareste alternative...

Ann Karin Frestad

Et sant Khaoz!

Ann Karin Frestad fant ut at det norske metalmiljøet trengte «a woman’s touch», og dermed var promo-, booking- og managementselskapet...

Borknagar

Borknagar: et lite stykke metal-Norge

En av initiativtagerne til Infernofestivalen er Jens Fredrik Ryland, som til vanlig spiller gitar i metal-bandet Borknagar. Bandet har gitt...

Flere saker

Scenekunst og jazz først med Balansemerket

Arbeidet for å motvirke seksuell trakassering i kulturlivet fortsetter. Scenekunstbruket, Norsk jazzforum og Nasjonal jazzscene er de første kulturvirksomhetene som...

Angelina Jordan – her noen år ut i karrieren som kjent artist, da hun var 9 år.

Barnestjernene på YouTube forklart: Fra musikalsk talent til talentifisering

Tanken om at musikalsk talent er forbeholdt noen få utvalgte er både fascinerende og provoserende. Mysteriet «talent» opptar TV-seere og...

Monica Ifejilika, Tuva Syvertsen og Benedicte Maurseth

Ballade radio: Folkemusikken tar et oppgjør med språkbruk

Vi starter i mosegrodde holdninger på en landskappleik. Hør Ballade og Magasinet Folkemusikk sin paneldebatt og podkast om språk, kjønn...