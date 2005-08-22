Tjuvstart i Trondheim

Fra 5. til 11. september er det nok en gang festivaltid i Trondheim. Tjuvstartfestivalen avvikles i år for tredje gang, med 19 relativt ferske band fra Norge, Finland, Danmark og Sverige på programmet. Men det er også enkelte kjente navn på plakaten: Cato Salsa Experience, Lionheart Brothers, The Beautiful People, Ricochets og The Thing skal alle spille under festivalen som ønsker å «bidra til å befeste Trondheim som landets ledende by for rock».

Tjuvstartfestivalen arrangeres i år for tredje gang, i år på Trondheimsscenene Blæst, Kafé 3b, Jazzkjelleren og Cinemateket. Målet er «å bli Norges ledende klubbfestival, og bidra til å befeste Trondheim som landets ledende by for rock».

Gjennom booking av yngre, oppegående og fremmadstormende band har festivalen blitt mottatt med åpne armer både av media, publikum, blant artister og fra bookingbyrå og managment på nasjonalt nivå. Allerede første året markerte

festivalen ambisjoner ved å booke band som We, Cato Salsa Experience og danske Baby Woodrose (disse hadde tidligere samme sommer åpnet Roskilde festivalen).

— Lista er lagt svært høyt kvalitetsmessig hvert år. Det er et ufravikelig krav at band som bookes kombinerer både en aktualitet, positiv fremtoning og innehar en glød og entusiasme som reflekterer ånden i resten av arrangementet, sier presseansvarlig Veronica Skikstein.

Hun understreker også at festivalen nå har byttet tilholdssted, i forhold til 2003 og 2004:

— De to første årene ble festivalen avholdt på den lille intime Posepiltenscenen. Da Posepilten ble nedlagt i år var det duket for sceneskifte. Den naturlige samarbeidspartneren ble da Blæst. I tillegg til å ha en publikumskapasitet på

300 (mot 175 på Posepilten) er Blæst en del av Norgesnettet. Dette garanterer en solid teknisk produksjon, og med det en bedre opplevelse for publikum og artister, sier Skikstein.

I den forbindelse har også festivalen utvidet fra tre til syv dager. Nytt av året er samarbeidet med NRK Petre, Kafé 3B, Cinemateket og Jazzkjelleren. De tre første dagene av festivalen er øremerket presentasjon av ni av Norges beste og mest lovende band, plukket ut og presentert av Tjuvstart sammen med Petre og Café 3B. Cinemateket kjører rock-kino og festivalen avsluttes søndagen på Jazzkjelleren

der Cato Salsa Experience, The Thing og Joe McPhee gjør et eksklusivt samspill.

Dette er Tjuvstartfestivalen:

3B:

Mandag: Rest of My Life, Youth Pictures of Florence Henderson, Desperado

Tirsdag: Suzuka, Mary Me Young, Lukas Kasha

Onsdag: Wallpaper Silhouettes, Superfaun, Monomen

BLÆST:

Torsdag: The Blue Van (DK), Cadillac, Ricochets

Fredag: Samuel Jackson 5, The Beautiful People, Silverbullit (S)

Lørdag: Lionheart Brothers, Sweatmaster (FIN), Israelvis

JAZZKJELLEREN:

Søndag: Cato Salsa Experience, The Thing og Joe McPhee

Mer informasjon om festivalen finnes på www.tjuvstart.no