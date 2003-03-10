The Tables tar favel med auksjon

Om en uke slippes The Tables’ nyeste – og samtidig aller siste – album «Nevermynd the Hillocks (Treble Without a Cause)». Dette feires med avspilling av plate alt i dag, mandag 10. mars, samt en eksklusiv auksjon på MIR i Oslo med «flere rosiner enn det er plass til i pølser», hvori opptatt historiske plakater, bilder, knust leirgjøk, originale tekstark på uutgitt låt, samt en eksklusiv CD-R single med en instrumental-låt som ble innspilt denne helgen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det er Perfeect Pop Records og Poplove som står bak den noe uortodokse lanseringen. The Tables har lenge vært (anti)helter innen den norske undergrunnsscenen, og album- debuterte med «Shady Whims & Obstacles» alt i 1989. Bandet ga også ut en splitt-LP med Astroburger under navnet Monsters Of Doom i 1991, men kom først i 1997 med oppfølgeren «Holiday At Wobbledef Grunch». Det nye albumet «Nevermynd the Hillocks (Treble Without a Cause)” har lenge vært underveis, og er ganske sikkert etterlengtet hos alle fans av Oslobandets vindskeive, vemodig-muntre popmusikk.

— Plata blir ikke så psykedelisk som tidligere; det blir kulere lyd, mindre orgel, fjas og tull og mer gitar, kunne Tore Sørensen, alias Bartleby, fortelle til Ballade alt våren 2001. – Den kommer blant annet til å romme verdens beste poplåt, en rolig dansebandlåt à la Smokie, en kjærlighetssorgsang og en oppfølger til «(I Married A) Monster From Outer Space» fra debutalbumet – nemlig «I Divorced A Monster From Outer Space.

Blant andre fiffige låttitler finner vi ”Living Next Door to Alice in Wonderland” , ”Pancake-Making Machine” og ”The Major and The Frog”, som alle peker mot bandets lett eksentriske humor og psykedeliske tilbøyeligheter. ” The Girl in the Café ” er albumets eneste coverlåt, og arrangert etter en demo av det underkjente engelske bandet July fra 60-tallet. Blant gjestemusikerne finner vi ellers folk fra American Suitcase, The Jessica Fletchers, Astroburger, The Chairs, The Loch Ness Mouse og The Ethnobabes. En vinylutgave av albumet blir utgitt samtidig med CDen, og inneholder et spesiallaget hefte med tekster og illustrasjoner.

— Jeg er opprørsk og fandenivoldsk, men har samtidig en idé om at verden i dag er så jævlig at jeg ikke vil pøse ut enda mer dritt i den. Jeg vil bidra med noe som låter godt og fint, men samtidig er det nok av vonde ting i tekstene mine, forklarte Bartleby til Ballade for snart to år siden. Bandet har hatt perioder med lang inaktivitet, og ofte skiftende besetninger, men regnes samtidig som et av Norges aller fineste bidrag til skranglepop-genren.

The Tables takker for seg med ”Nevermynd…” , og Bartleby oppgir vedvarende skrivesperre og manglende arbeidslyst som grunn til avviklingen. Han forteller videre at alle medlemmene kommer til å fortsette å arbeide med soloprosjekter, og at han selv kommer til å mikse og produsere for andre.

Kveldens auksjon vil inneholde følgende objekter:

PLAKATER:

1. Pakke med 4 ultrasjeldne Tables-plakater, blant annet lagd av Robert Birdeye. Den eldste er fra 1990!

Startpris: 100,-

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

2. Pakke med 4 andre ultrasjeldne Tables-plakater. Inkludert plakat fra den første og eneste konserten med Monsters of Doom, the Tables in disguise.

Startpris: 100,-

DIVERSE FOTOS:

1. PAKKE MED FIRE SVART-HVITT FOTOS (inneholdende følgende):

A) Oppsiktsvekkende bilde av Bartleby med KORT HÅR i øvingslokalet anno ca 1985. Dette er fra The Bottle Collectors-perioden, bandet som var forløperen til Tables. Bildet er blitt kalt “the famous short-hair picture”, og er aldri blitt publisert.

B) Live-bilde av en aggressiv Bartleby fra Villa Casba i 1990.

C) Reg Trademark med sin første el-gitar, en Roland synth-gitar!!!! Den kostet en formue, men var totalt ubrukelig!

D) Bilde av Bartleby fra hytta hvor andrealbumet Holiday at Wobbledef Grunch ble innspilt.

Startpris kr 30,-

2. PAKKE MED TRE BILDER (av Tables fra ulike perioder):

A) Bandbilde tatt av Mikkel McAlinden av originalutgaven av Tables, tatt ved Akershus festning. Bildet ble tatt i anledning et intervju i Puls.

B) Bartleby, Trademark og Birdeye, sittende i en container utenfor Smuget i 1997. Sterk symboleffekt! Bandet var her redusert til en trio.

C) Tables lager stygge tryner mot et glassbord. Anno 1989. Et av de aller styggeste bildene av the Tables!

Startpris kr 25,-

DIVERSE KRIMSKRAMS:

1. BARTLEBYS KNUSTE OKARINA (eller leirgjøk som det heter på norsk).

Denne ble knust på scenen, under en konsert på John Dee ved at Bartleby slo tamburinen for hardt mot kjeramikken. De som sto nærmest scenen kunne snorte kjeramikkstøv! Det hører med til historien at reserve-okarinaen også gikk i knas denne kvelden, da Bartleby snublet i trappa backstage! Kan brukes som blomsterpotte for marihuana eller som talisman i kjede rundt halsen! Har magiske egenskaper!

Startpris kr 200,- (Nedover-bying)

2. PAKKE MED DIVERSE TEKSTARK (består av følgende):

A): Tekst av Bartleby som aldri ble brukt. Den heter “Alien in the Mirror”. Sterke scener av selvransakende karakter. Finnes kun i dette eksemplaret, skrevet på skrivemaskin.

B) Såkalt “tracksheet” fra innspillingen av Holiday at Wobbledef Grunch, med en maskinskreven tekst av Robert Birdeye på baksiden.

C): Norsk oversettelse av “I Married a Monster from Outer Space”, som har fått tittelen GIFT MED ET VESEN FRA DET YTRE ROM. Tables hadde planer om å gjøre en norsk versjon av denne låta, og da ville denne teksten bli brukt. Men (som så mye annet) ble det aldri noe av.

D): Den første nedskrevne versjonen av teksten til låta “Chase the Rainbow” fra det nye albumet, med besifring og huske-notater. Unikt!

Startpris kr 15,-

3. TO SETTLISTER

Begge er av nyere dato, den ene fra ukjent spillested, den andre fra Vega, hvor Tables spilte tre ganger.

Startpris kr 20,-

KVELDENS HØYDEPUNKT – MUSIKK:

1. HJEMMEBRENT CD SATT SAMMEN AV REG TRADEMARK (med spesialcover.)

Reg er dessverre på ferie i Frankrike, men etterlot seg denne CD-en før han dro. Den inneholder diverse låter fra ulike compilations, derav tittelen “The Compilation of All Compilations”, her er mange sjeldenheter som svært få har hørt, låter fra utsolgte singler etc. Denne CD-en fins kun i ett eksemplar! Inneholder 14 låter!!!

Startpris kr 75,-

2. PROMO-EKS AV ENSIDES SINGLE:

Denne sjutommeren ble utgitt på den tyske labelen Farce Recordings, og er trolig den sjeldneste av alle Tables-plater. Dette er i tillegg et promo-eks uten etikett. Finnes bare i noen få eksemplarer. Den inneholder masse skvalder og tøys tatt opp utenfor Valle Hovin mens Bruce Springsteen står på scenen. Baksiden er blank, så der kan man gravere inn sin egen låt.

Startpris kr 30,-

3. AFTENENS SENSASJON:

CD-R med uutgitt Tables-låt, en “leftover” fra innspillingen av det nye albumet. Låta heter “Graveyard Shadows”, og er skrevet av gitarist Christopher Studd. Den er instrumental, siden vokalen aldri ble ferdig. Eksklusiv, røff mix rett fra studio, gjort på lørdag. Fersk som en fisk. Fins kun i dette eksemplaret! Dette er kveldens store sensasjon. Bli den eneste i verden som har denne låta hjemme! Imponer dine venner! Prøvelytting kan gjøres over anlegget på Mir. Noen interesserte?

Startpris kr 50,-

Pengene skal – etter hva Ballade kjenner til – gå uavkortet til å betale auksjonarius’ drikkeregning.