Prisutdeling for KI-artister. Med live-opptredener. «Live».

AIMAs skal være verdens første prisutdeling for KI-musikk.

I november skal AIMA avholdes, skriver Music Business Weekly (MBW).

– KI utvider raskt mulighetene innen lyd og stemme, noe som gjør tillit og åpenhet stadig viktigere. Det sier Scott Stephenson, administrerende direktør i sponsoren Deepgram, om prisutdelinga AI Music Awards til MBW.

– Vi er glade for å støtte SIQA i arbeidet med å samle skapere, teknologer og bransjen for å utforske hvordan ansvarlig innovasjon kan se ut i takt med at dette feltet utvikler seg, siterer de Stephenson på.

Det skal deles ut priser i 25 kategorier, der de fremste er årets KI-låt, årets KI-artist, årets KI-album og årets KI-produsent. Ti sjangre er representert: R&B, country, gospel, pop, rock/alternativt, hiphop, jazz, musikal, humor og internasjonal musikk.

Vinnerne kåres av verifiserte artister i SIQA-registeret, snarere enn basert på plasseringer på hitlister.

«Ingen anonyme avstemninger. Ingen ugjennomsiktige algoritmer. Kolleger som hyller kolleger,» uttaler SIQA.

MBWs omtale av den spesielle prisutdelinga starter med den – kanskje lakoniske – innledninga: Warning: there’s going to be a fair amount of inverted commas in this story. It’s the only way to get through it. Det ser ut som om vi i Ballade løser det samme med tankestreker og hermetegn ..:

KI-genererte «artister» som Xania Monet kommer til å «opptre» «live» på den første AI Music Awards i Los Angeles i november. MBW siterer SIQA – The Sonic Intelligence Academy – som også presenterer opptredenene i showet som «hybrid human + AI showcases staged» med liveband, immersive visualsm og mer. Selskapene/produsentene bak «artistene» skal regissere, og SIQA mener dette hyller menneskene bak kunsten. Det skal ikke være kjent hvordan vokal som kun finnes som KI-generert løses fra scenen.

I følge MBW lanserte SIQA sin toppliste for KI-musikk, og annonserte tidligere i september et eget register der artister kan logge bruken av KI, og graden av bruk, i utgitte spor.

Vinnerne vil velges av registrerte artister i det nevnte registeret, ikke ved strømmetall eller listeplasser.