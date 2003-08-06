Øyafestivalen tar til i dag

I dag er det offisiell tyvstart på Øyafestivalen 2003 i Oslo. The White Birch, The Mormones, Magnet, Ricochets og The International Tussler Society vil veksle på å innta scenene på John Dee og Rockefeller i kveld, mens det torsdag er duket for en av tidenes største klubb-samarbeid i hovedstaden, med hele 35 artister og band i aksjon på i alt femten scener.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det er med andre ord et imponerende nettverk som Øyafestivalen har lyktes å dra i gang. Festivalen, som startet opp som en feiring av smalere norsk rock på Kalvøya for fem år siden, har etter omlokaliseringen seilt opp som en av Norges mest omtalte og populære pop- og rockfestivaler, og skilter i år med hele tre utendørsscener, samt toppnavn som Turboneger og Röyksopp. Festivalen er utsolgt for annet år på rad, og vil kun tilby et begrenset antall billetter ved inngangspartiet ved Middelalderparken.

Samtidig har man nesten firedoblet kapasiteten på klubbdagen, slik at opptil treogethalvt tusen mennesker skal kunne delta på årets arrangement.

— Uten Oslos klubber, og spillesteder over hele landet som jobber tilsvarende for å fremme nye talenter, hadde Øya aldri vært det den er, og norsk musikk hadde ikke opplevd det enorme oppsvinget den gjør i dag, uttaler Øyafestivalen på sine nettsider. – Det aktive konsertlivet i Oslo har ikke bare utviklet byen til å bli landets største og beste musikkby, det er også med på å hjelpe frem alle de nye og spennende talentene som finnes i norsk musikkmiljø.

Et av de nye stedene av året er Café SKA, som holder til på området til gamle Café Nordraak, tett opp mot Slottsparken. De starter arrangementet torsdag alt klokken 16.30, og byr i løpet av en lang kveld på konserter med Frode Fivel, Peru You, Cinnamoon og Sister Rain. På Café Mono i Pløens Gate vil man kunne høre norske Minor Majority, svenske Aerospace og amerikanske Tullycraft. Café con Bar i Brugata gir sine gjester Popium, Twinklehead og Palermo, mens Elm Street i Dronningens gate slår til med Trashcan Darlings, The Carburetors og Supervixen.

På Gamla blir det rock’n-roll-ekstravaganza med Bazooka Boppers, Teddy Trigger & the Gatlin Guns og The Graves, mens Gloria Flames byr på danske The Blue Van og The Lauderettes. John Dee tilbyr hip hop-aften med Allied Forces Crew, mens Kampen Bistro presenterer Real Ones og Gonzo. På KillYrEgo spiller X.Lover og DJene Leo Young og Zak Frost, mens Last Train – som selv var en av hovedinitiativtagerne til Øya-konseptet – slipper løs Bonk og Love Octopus. På MIR i Toftesgate spiler Dr. Fong og Snuten, mens Furia opptrer på Macondo. På Nylon blir det «Rock’n’Coctails», der forskjellige Øya-artister vil opptre som DJer, mens Moriss opptrer på Palacve Grill. Det aller mest omfattende programmet finner vi likevel på So What!, der Sissy Wish og Sweetheart spiller på utescenen fra klokken 19, mens svenske Mando Diao og International Tussler Society (R&R & C&W & R&B Revue) inntar kjelleren senere på kvelden.

Klubbkvelden er først og ment som et tilbud til de som har kjøpt festivalpass til helgen i Middelalderparken, eventuelt med tillegg av kveldens Kickstart-konserter på Rockefeller. På rekordtid har Rockfeller også blitt leid inn som offiselt nachspiel-åsted både fredag og lørdag natt. De to arrangementene er ikke inkludert i Festivalpasset, men er til gjengjeld åpne for alle, og omfater konserter med bl.a. WE, OPalace Of Pleasure og allestedsnærværende International Tussler Society.

Ellers melder Øyafestivalen at det også er økende internasjonal interesse for festivalen. De britiske musikkmagasinene NME, The Face, Sleazenation, Vice og X-Ray og danske Intro er blant mediene som har signalisert at de vil dekke festivalen. Tysklands største musikkshow på radio, Eins Live, sender et eget team for å dekke festivalen, i likhet med BBC Radio.

— Vi er utrolig fornøyd med at så mange viktige utenlandske aktører har meldt sin ankomst på svært kort varsel, sier pressesjaf Christian Østlie i en uttalelse. – Dette blir et satsingsområde for Øya fremover. Vi kommer derfor til å være tidligere ute overfor internasjonale aktører til neste år, og flere har allerede meldt sin interesse. Øyafestivalen vil også takke Utenriksdepartementet og de norske ambassadene for støtte og bidrag til dette prosjektet.

Kveldens første band på Rockefeller/John Dee er Magnet, aka Even Johansen, som dermed får æren av å sparke i gang Øyafestivalen 2003.