Ny samleplate fra Beatservice

Beatservice i Tromsø har lenge vært et av landets ledende plateselskaper for house- og techno-musikk. Nå samler de noen av sine beste øyeblikk på samleplaten «Prima Norsk – a collection of groovy norwegian house music», med blant andre Illumination, Rune Lindbæk og Motion Control.

Norsk house har lenge vært synonymt med en relativt liten gjeng nordlendinger, men i de siste årene har ting begynt å skje også andre steder i landet. Bergen har i det siste overtatt status som den ukronede elektroniske hovedstaden i Norge, og i det siste året har jommen Oslo våknet opp av dvalen også. Flere nye Oslo-labeler og band har også dukket opp i det siste.

På ”Prima Norsk”-samleren presenteres et knippe av de beste house-sporene som norske artister har gitt ut på vinyl i løpet av det siste året, på engelske og norske, små og store selskap. Gamle kjente som Illumination, Rune Lindbæk, Motion Control og Addvibe får følge av spennende, nye artister som Kyd & Kango, Crème Fraîche og Olav Brekke Mathisen. Prima Norsk er i følge utgiverne et utmerket bevis på at noe av det mest spennende i house-verdenen skjer i Norge for tiden.

For utenforstående kan kanskje Beatservices egenpresentasjon av artistene på ”Prima Norsk” fungere som en mini-guide til noe av det som rører seg i det norske house-miljøet. Vi velger derfor å gjengi informasjonsskrivet på deres nettsider bortimot i sin helhet.

Tromsø-trioen Addvibe leder an ”Prima Norsk” med ”Feels So Good 2 Nite”, deres andre 12-tommer for skotske Discfunction Recordings, et underselskap til Glascow Underground. Olav Brekke Mathisen er en av de unge og fremadstormende artistene i Oslo, hans bidrag ”Take To The Sky” var først å finne på b-siden til en 12″ utgitt på hans eget Oslo Goodlife Recording, men den re-utgis i disse tider på Rune Lindbæk og Gaute Drevdals Henya Records. Oslo-duoen Crème Fraîche har gjort seg bemerket for sine DJ-kvelder rundt om i hovedstaden, samt to EP’er utgitt på sitt eget Clean Production label. De bidrar med en eksklusiv remix av ”Green Lights” fra deres andre 12″. Future Prophecies er et spennende Oslo-basert musikalsk kollektiv som også gir ut poetisk drum’n’bass under navnet Poetry – blant annet. Deres bidrag ”Feel Free”, som de har sluppet på 12″ på deres eget Domination Records label, er kanskje det mest kommersielle sporet på ”Prima Norsk”, med sin uimotståelige funky tema og fengende vokal-linjer.

Tromsø-guten Doc L. Jnr har høstet mange godord for sin ”How ya Doin’”- 12″ på Music For Freaks labelen i England. ”Coming On Strong” er b-siden, og ikke dum den heller! Illumination gav i sommer ut sitt eminente debutalbum, og ”She Got Soul” var siste 10″ i en serie som ledet opp til dette albumet. Tromsø/Harstad-duoen Kyd & Kango har på kort tid opparbeidet seg et ry som noe av det mest interessante Norge har å by på når det gjelder house. Deres første 12″ ”This Is The Way” er i alle fall Beatservice-kontorets favoritt-12″ så langt i år. Men deres bidrag ”Good Vibrations” fra en splitter ny 12″ på Influence er slettes ikke å kimse av den heller. Bergenske Motion Control kom med sitt funky album ”Groove Tool” tidligere i år, og bidrar her med undergrunnshitten ”Real Thing”, som kom på skinnende hvit 12″ på Beatservice i januar i år. I Bergen finner vi også Kahuun, og hans ”Long Time No See”-12″ som kom på engelske Paper i fjor. På Papers underlabel Repap finner vi også Tromsø-væringen Rune Lindbæk. Han avslutter Prima Norsk-samlingen med den morsomme saken ”Roboterotikk”, hentet fra b-siden på hans ”Junta Jæger”-tolvtommer. Den blir forøvrig også å finne på hans debutalbum album «Søndag».

Prima Norsk klubb-konseptet startet på Yaz’n, et knøttlite bakrom til pianobaren Peacock i Tromsø, og har også hatt en liten avstikker på Blå i hovedstaden. DJ Vidar, aka Beatservice-sjef Vidar Hanssen, spiller utelukkende norsk elektronisk musikk på vinyl, fra ambient og electronica via downtempo og funky beats til house, techno og drum’n’bass. Prima Norsk samle-CD’en baserer seg på house-delen av Prima Norsk-kveldene.

Coveret er ellers tegnet av Roy Søbstad, som er tilknyttet tegneserieforlaget Jippi.

Albumet slippes 24. oktober i Skandinavia, og i januar 2001 i resten av verden. I Norge er det Voices Of Wonder som står distribusjon. Det blir for øvrig slippfest for platen på Fonii i Oslo 19. oktober, samt på Yaz’n i Tromsø 20. oktober.