Hvalfiskere, postmenn og svarte får til Rjukan

Rjukan Rockfestival rykker ut av sentrum for å få albuerom for tiårs-jubieet, og for å få kontroll over inntekter fra salg av mat og drikke.

Av Tellef Øgrim

— Vi startet med hardrock-basert arrangement innendørs. Ti år etter har vi endt opp med et utadrettet program på et sted som har lang tradisjon for folkefester, sier Morten Eng som på festivalens nettsider tituleres med leder, bookingansvarlig og webmixmaster, aller helst under navnet Rock Eng Roll.

Kan det da være noen tvil om at vi snakker med en ildsjel, og ikke minst mannen med trådene til alle deler av Rjukan Rockfestivals tiårsjubileum samlet i sine hender?

Han har kanskje ikke hatt en like sentral stilling gjennom alle årene festivalen har bak seg, men han kan festivalens historie, en historie full av variasjoner, eksperimenteringer med datoer, vellykkede og mindre vellykkede festivalprogrammer og ikke minst økonomiske opp- og nedturer.

Nå er han ikke minst opptatt av at festivalen skal holdes utenfor selve sentrum, med scenen i tjernet i Tveitoparken (bildet), på god avstand fra byens skjenkesteder. Dermed mener han å kunne beregne inntektene bedre, nå når omsetningen ikke går rett i kassa til puber og restauranter som ikke har utgifter knyttet til festivalen.

Regnestykket hans ser omtrent slik ut. Hvis 1200 personer kjøper billett og sponsorene punger ut som avtalt, går Rjulkan Rockfestival i balanse.

Det kan ikke være mye tvil om at været er viktig.

— Ett år snødde vi ned, neste år regnet vi bort. Så flyttet vi fra mai til ut i juni, som han sier.

Like viktig er selvsagt programmet, som i år kan skilte med blant andre Bare Egil Band, Jorn, Erik og Kriss, Blacksheeps, Marit Larsen, Postgirobygget og ikke minst Greenland Whalefishers fra Bergen (for første gang i Telemark!).

I tillegg får talenter fra Tinn og omland sin del av rampelyset, eller sollyset.

— Rjukan ligger kanskje litt utenfor allfarvei for mange, men vi tar det igjen i særpreg og et sterkt kulturliv, sier en engasjert Eng, som kan vise til en nesten like engasjert nettside. Den har han webmixa sjæl.