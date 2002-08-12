Populærmusikk

Elvefestivalen 2002

Publisert
12.08.2002
Skrevet av
Knut Steen

Festivalen har allerede fått god respons på deler av programmet, forteller en fornøyd festivalsjef Kai Gustavsen: – Vi forventer godt oppmøte på dobbeltkonsertene Jonas Fjeld Band/Joe Cocker og Morten Abel/Big Bang. Andre spennende norske navn på plakaten er Mari Boine, Young Neils, Iver Kleive, Vidar Busk og Ytre Suløen Jassensemble. Konserten med acapellagruppen The Real Group er allerede utsolgt, så vi måtte sette opp ekstrakonsert. Det er hyggelig!

Gustavsen forteller at Elvefestivalen er en sammensmelting av den tidligere drammensiske «Elvefesten», og festivalen «Kombinasjoner», som var rettet mot flerkulturelle:

Vi håper å kunne by på noe for enhver smak, men programmet er først og fremst rettet mot mot voksne og barnefamilier. I tillegg til konserter arrangerer vi også helikopterturer over byen, minicruise med fullriggeren Christian Radich, jolleregatta og skattejakt for små pirater, så folk skal ikke behøve å kjede seg i det hele tatt.

I utgangspunktet er alle konserter individuelt priset, men det går også an å kjøpe et vandrepass om man ønsker å nyte festivalen i sin helhet. Disse koster 600 kroner per dag, men inkluderer ikke konserter i Bragernes Kirke eller Drammen Teater.

De som ønsker å se dobbeltkonsert med Mari Boine/Jari Prasad/Jai Shankar, Iver Kleive/Birgitte Stærnes, Tricia Boutté/Ytre Suløen Jassensemble eller The Real Group må dermed beregne ekstra billettpenger til dette.

Dette er første gangen Elvefesten og Kombinasjoner er slått sammen, og Gustavsen håper festivalen vil skape litt liv og røre i Drammen:

— Det er ikke mer enn 100 meter mellom ytterpunktene på festivalområdet, så alt som skjer er tilgjengelig innen for et veldig lite område. Dette er den største kulturhendelsen i Drammen på mange år, så vi håper at mange vil finne veien hit, både fra Drammensområdet og resten av landet, sier Gustavsen.

