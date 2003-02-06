Folkemusikk

Samisk nasjonaldag på John Dee

06.02.2003
- Red.

I forbindelse med den samiske nasjonaldagen blir det i dag konsert med den samiske «etno-pop-joik» gruppa Áigi på John Dee i Oslo. Áigi har hittil gitt ut CD-singelen «Mital Munnje», som ble utsolgt i løpet av få måneder. Nå jobber bandet, som har turnert Nord-Norge, Finland og Russland, med en ny singel, samtidig som Nils Gaup produserer en dokumentar om dem.

Áigi sin frontfigur heter Anne Gro Gaup, og ble i januar 2003 kåret til årets kvinnelig same. Gaup er født og oppvokst i Kautokeino.Áigi består ellers av Olav Eira (Gitar), Minna Ollikainen (Fiolin), Jari Ravaska (Keybord), Lasse Rantanen (Bass), Atte Sarkima (Trommer). På konserten kommer også Kenneth Ekornes fra Mari Boine Band til å medvirke på perkusjon.

Áigi er bandet som er knyttet over to land: Norge og Finland. Anne Gro Gaup og Olav Eira er fra Kautokeino, mens Minna Ollikainen, Jari Ravaska, Atte Sarkima og Lasse Rantanen er fra Sør-Finland. Áigi ble startet opp i begynnelsen av 2001, og har allerede rukket å gjøre turné i Nord-Norge, Finland og Russland. Áigi går under sjangeren etno-rock med joik.

Vokalist Anne Gro Gaup er oppvokst i Kautokeino med joik som en del av kulturen. Joik er en utrykksform samer bruker om ting, dyr, steder og personer. Joiken har også blitt en viktig del av Áigis uttrykk. Bandet har til nå gitt ut CD-singelen «Mital Munnje» på eget selskap. Singelen ble utsolgt i løpet av få måneder. I skrivende er singel nummer to på trappene – før Áigi går i studio for å spille inn sitt første album. Produsent er Roger Ludvigsen, som også har produsert plater for Mari Boine Band.

Relaterte saker

Hariprasad Chaurasia

Verdensmusikk-legende gjester Norge for konserter og workshop

Hariprasad Chaurasia kommer til Norge for å avgi konserter med Karvan og Mari Boine, men han blir først å treffe...

Mari Boine

Elvefestivalen 2002

Festivalen har allerede fått god respons på deler av programmet, forteller en fornøyd festivalsjef Kai Gustavsen: – Vi forventer godt...

Samiske Ensemble Nord

Samisk satsning på Festspillene i Nord-Norge

Årets festspill i Harstad som starter denne uken har to forestillinger med bakgrunn i samisk kunst, kultur og historie. I...

Transjoik,

Transjoik vant minoritets-Grand Prix

Gruppen Transjoik vant i natt konkurransen Liet Ynternasjonaal i Nederland med sin nye låt «Mijjajaa». Konkurransen ble arrangert som et...

Mari Boine

Minoritets-Norge skaper kultur-bølger

– Vi har en drøm om at minoritets-Norge, både samer, kvener, tater-folket og innvandrer-miljøer kan forene krefter til nyskapende kulturarbeid,...

Flere saker

Tuulikki Bartosik

Det folkeligste av alle instrumenter feirer 200 år

Med trekkspillet ble populærmusikken født. Og 200-åringen med de mange uttrykkene lever i beste velgående. 3. november feires jubileet med...

Debutantene: Dårlig Vane forventer at platedebuten skal dra dem litt opp igjen. Fredag 20. september slippes debutalbumet

På vei opp igjen

DEBUTANTENE: Hiphop-trioen Dårlig Vane fra Loddefjord lot ikke Urørt-suksessen gå dem til hodet. Men nå sier de gjerne ja takk...

Alf Prøysen

I bakvendtland kan alt gå an

Hvorfor var ikke Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket mer aktive for å markere nasjonalskalden Alf Prøysens 100-årsjubileum på nasjonalt nivå, spør Arnt...