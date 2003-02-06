Samisk nasjonaldag på John Dee

I forbindelse med den samiske nasjonaldagen blir det i dag konsert med den samiske «etno-pop-joik» gruppa Áigi på John Dee i Oslo. Áigi har hittil gitt ut CD-singelen «Mital Munnje», som ble utsolgt i løpet av få måneder. Nå jobber bandet, som har turnert Nord-Norge, Finland og Russland, med en ny singel, samtidig som Nils Gaup produserer en dokumentar om dem.

Áigi sin frontfigur heter Anne Gro Gaup, og ble i januar 2003 kåret til årets kvinnelig same. Gaup er født og oppvokst i Kautokeino.Áigi består ellers av Olav Eira (Gitar), Minna Ollikainen (Fiolin), Jari Ravaska (Keybord), Lasse Rantanen (Bass), Atte Sarkima (Trommer). På konserten kommer også Kenneth Ekornes fra Mari Boine Band til å medvirke på perkusjon.

Áigi er bandet som er knyttet over to land: Norge og Finland. Anne Gro Gaup og Olav Eira er fra Kautokeino, mens Minna Ollikainen, Jari Ravaska, Atte Sarkima og Lasse Rantanen er fra Sør-Finland. Áigi ble startet opp i begynnelsen av 2001, og har allerede rukket å gjøre turné i Nord-Norge, Finland og Russland. Áigi går under sjangeren etno-rock med joik.

Vokalist Anne Gro Gaup er oppvokst i Kautokeino med joik som en del av kulturen. Joik er en utrykksform samer bruker om ting, dyr, steder og personer. Joiken har også blitt en viktig del av Áigis uttrykk. Bandet har til nå gitt ut CD-singelen «Mital Munnje» på eget selskap. Singelen ble utsolgt i løpet av få måneder. I skrivende er singel nummer to på trappene – før Áigi går i studio for å spille inn sitt første album. Produsent er Roger Ludvigsen, som også har produsert plater for Mari Boine Band.