Populærmusikk

Alternativt Lucia-marked med Trash & Treasures

12.12.2003
Arvid Skancke-Knutsen

– Vi tøyer julebegrepet på Tøyen, sier arrangørene i Trash & Treasures, som bl.a. består musikere og performance-artister som Black Factory, Dementia Narcissus, Spacebrain og Susan Badrkhan. Denne lørdagen lover de både lavendelposer, vafler, erotikk, kunst, live-underholdning og designprodukter, mens selveste DJ Julenissen snurrer plater og serverer gløgg.

Trash & Treasures inviterer til Lucia-marked på Tøyen,i Eiriksgate 17, som arrangørene selv omtaler «Oslos verste bakgård».

Bakgården skal kommende lørdag forvandles til en kunstnerisk oase takket være beboerne i Eiriksgate 17, som stort sett er designere, kunstnere, musikere og artister. De har startet det nye prosjektet Trash & Treasures i samarbeid med andre kunstnere. Bak Trash & Treasures finner vi navn som Annikki, Black Factory, Cherry Pop, Chic de la Chic, Dementia Narcissus, Sandra Jensen, Michael Ellertsen, Spacebrain, Susan Badrkhan og Turid Kjellvand.

Markedet førstkommende lørdag er det første arrangementet i regi av Trash & Treasures. Arrangørene lover renessanse og magi i en cocktail med «et spenningsfelt mellom lavendelposer, vafler, votter, erotikk, foto, kunst, live underholdning, håndverk og designprodukter». DJ Julenissen snurrer plater og serverer gløgg, mellom gospel kor og performance-innslag. Selveste Lucia tilbyr lusekatter og pepperkaker, og «skriker sitt siste skrik før Jesu fødsel» i et møte mellom liv og død.

— Gjenopplev barnet i deg, kom på Lucia-markedet og finn den unike julegaven du alltid har lett etter, reklamerer arrangørene, som tidligere bl.a. har gjort seg bemerket som sentrale skikkelser innen den unge ekstremkunst-scenen i hovedstaden.

Markedet vil være åpent fra kl 1200 – 1700, og alle er hjertelig velkomne.

Program:

Kl.13.00-13.15: Motevisning Bad&Bader
Kl.13.30: Gospel kor
Kl.14.30-14.45: Michael Ellertsen – performance
Kl.15.30-15.45: Dementia Narcissus – performance

DJ Julenissen spiller hele dagen mellom innslagene. Mer informasjon finner du på http://www.sandra-jensen.com/

