Politikk & debatt

Vil ha flere norske stjerner

Publisert
23.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Norsk kultur skal være brobygger, styrke demokrati og ytringsfrihet, spille en rolle i utviklingsarbeid, og bygge omdømme for Norge i utlandet.

En analyse av norsk musikkeksport ble nylig bestilt av Kulturdepartementet og skal stå ferdig i løpet av 2013.

Les også:

Nå har kulturminister Anniken Huitfeldt innledet et samarbeid med Utenriksdepartementet og utviklingsminister Heikki Holmås om en stortingsmelding om kultureksport, også denne gangen lansert i Dagbladet.

Følg Ballade på Twitter

Eksportdugnad

Meldingen, eller «Dugnaden» som utenriksminsiter Jonas Gahr Støre kaller den, har som målsetning å styrke norsk kunst og kultur i utlandet, øke antall stjerner i utlandet, bruke kultur som internasjonal brobygger, og styrke demokrati og ytringsfrihet.

Huitfeldt forklarer blant annet at «en viktig del av norsk kulturpolitikk er å gjøre det stort internasjonalt», og hun varsler at profileringsstøtte til enkeltmusikere skal økes.

Støre sier at «kultur er enormt viktig for nasjonsbygging».

— Når man kan lese en helside i internasjonale aviser om de norske musikkprodusentene i Stargate, så har det en uvurderlig verdi. Omdømme er en viktig del av vår moderne identitet, sier han.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Huitfeldt trekker fram Edvard Munch, Jon Fosse og Jarle Bernhoft som forbilder i norsk kultureksport. Støre fremhever Snøhetta og Stargate, mens Holmås mener Turboneger og Röyksopp er gode forbilder, og mener kultur er viktig i utviklingsarbeid.

— Vi vil fremme ytringsfrihet og demokrati, og her står kulturen helt sentralt. I kulturen møtes man på likefot. Se bare på Pussy Riot. I tillegg har vi mange med innvandrerbakgrunn i Norge. Ressursene som ligger der kan brukes til å styrke samarbeid mellom land, samt anerkjennelsen av innvandrergruppene her hjemme, sier han.

Stortingsmeldingen skal være ferdig i begynnelsen av 2013.

Relaterte saker

Illustrasjon mynt

Kort tidshorisont for musikkeksport-analyse

En analyse av musikkeksporten skal stå ferdig i 2013. Bransjen har et behov for å forstå effekten av tiltak over...

Internasjonal musikksamtale

Skal vise frem potensialet i internasjonal tankegang.

Ada Elisabeth Nissen

Kulturdiplomatene

KRONIKK: Eksporten av norsk kultur handler i sin essens om å maksimere utbyttet i norsk utenrikspolitikk, skriver Ada Elisabeth Nissen.

Marte Thorsby

Ønsker mer til eksportsuksesser

Platebransjen forventer større næringsfokus i regjeringens eksportsatsning. Men Kulturdepartementet kan ikke love noen kursendring.

Bente Leiknes Thorsen

Et annet eksportbegrep

– Det er viktig at vi får definert tydelige mål og at vi også snakker om kunsten, ikke bare om...

Hadia Tajik

Tajik ny kulturminister

Anniken Huitfeldt forlater stillingen som kulturminister. Hadia Tajik overtar.

Flere saker

Storbandprisen 2024 Hans Mathisen

Storbandprisen 2024 til Hans Mathisen i Sandefjord Storband

Musikalsk leder for Sandefjord Storband, Hans Mathisen, ble i helgen hedret med Norsk jazzforums Storbandpris.

Lillebjørn Nilsen på scenen.

Takk for sangene – og tegningene, Lillebjørn!

Dette var det siste vi omtalte fra Lillebjørn Nilsens hender: Da han tegnet en annen Nilsen.

Audience band concert

Ticketmaster: – Strålende forbud fra EU

EU forbyr roboter som superraskt snapper til seg konsertbilletter. Men kan de stoppes? Norges største billettforhandler håper det.