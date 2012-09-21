Tajik ny kulturminister

Anniken Huitfeldt forlater stillingen som kulturminister. Hadia Tajik overtar.

Statsminister Jens Stoltenberg gjør flere endringer i regjeringen fredag. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm går av og blir erstattet av nåværende kulturministeren Anniken Huitfeldt, ifølge VG.

Huitfeldt forlater dermed posten som kulturminister etter tre år.

Samtidig blir Hadia Tajik blir utnevnt til ny kulturminister. Tajik er 29 år og sitter i dag på Stortinget for Oslo Ap.

Hun blir tidenes yngste minister og er også den første statsråden i Norge med norskpakistansk bakgrunn.