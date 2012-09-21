Politikk & debatt

Tajik ny kulturminister

Publisert
21.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Anniken Huitfeldt forlater stillingen som kulturminister. Hadia Tajik overtar.

Statsminister Jens Stoltenberg gjør flere endringer i regjeringen fredag. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm går av og blir erstattet av nåværende kulturministeren Anniken Huitfeldt, ifølge VG.

Huitfeldt forlater dermed posten som kulturminister etter tre år.

Samtidig blir Hadia Tajik blir utnevnt til ny kulturminister. Tajik er 29 år og sitter i dag på Stortinget for Oslo Ap.

Hun blir tidenes yngste minister og er også den første statsråden i Norge med norskpakistansk bakgrunn.

Politikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

KUD lokaler

Frykten for kritikken

En intern beskrivelse fra Kulturdepartementet.

Bare Egil på Slottsfjell

Regjeringen lover mer til festivaler

Regjeringen går langt i å antyde ytterligere styrking av festivalstøtten. Kommersielle festivaler bør klare seg selv, mener Slottsfjellfestivalen.

Jarle Bernhoft

Vil ha flere norske stjerner

Norsk kultur skal være brobygger, styrke demokrati og ytringsfrihet, spille en rolle i utviklingsarbeid, og bygge omdømme for Norge i...

Flere saker

Panelet under Trondheim Calling; fra venstre: Erik Menteer, Philipp Jacob Pahl, Sarah Casey og Jaap De Waart.

Rockeband i motbakke

Trondheim Calling: Hvilke utfordringer møter band som ønsker å leve av musikken i dag?

Stauts låtskriver har Halldis Moren Vesaas som forbilde

Ballade radio: Fra Halldis Moren Vesaas til forbryteren Frank

Han skriver gjerne for å bevege barka karer – enten de «bare» er tradisjonelle menn med få ord, eller innsatte...

Stillbilde fra MISTRA – Waltz Of Death

Ballade video: Naturlig og kunstig

Vi møter Manuela Hofer, Bellman, Mistra, Gothminister, Jejune, Nullskattesnylterne og Best i motlys med Bjørn Sundquist.