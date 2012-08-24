Internasjonal musikksamtale

Skal vise frem potensialet i internasjonal tankegang.

Det er Musikkbyen Oslo som står bak konseptet Musikksamtalen.

Tirsdag 28. august skal arrangementet gi et eksempel på en internasjonal satsning. I tillegg skal forskjellige aktører som jobber med internasjonale relasjoner dele av sine erfaringer.

Multikonseptet Fuglen, som startet som Kaffefuglen og har åpnet lokale i Tokyo og snart skal åpne i New York, er eksempel på internasjonale satsning.

I panelet sitter Bugge Wesseltoft, musiker Kathrine Synnes fra Synnes Music Management, Trond Tornes fra Phonofile, Øyvind Skjerven Larsen fra Music Export Norway og Claes Olsen fra Øyafestivalen. Samtalen blir ledet av Kristin Danielsen, direktør i MIC Norsk musikkinformasjon.

Debatten finner sted på Jaeger (Grensen 9) i Oslo og starter kl. 1830.