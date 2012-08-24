Bransjen

Internasjonal musikksamtale

Publisert
24.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Skal vise frem potensialet i internasjonal tankegang.

Det er Musikkbyen Oslo som står bak konseptet Musikksamtalen.

Tirsdag 28. august skal arrangementet gi et eksempel på en internasjonal satsning. I tillegg skal forskjellige aktører som jobber med internasjonale relasjoner dele av sine erfaringer.

Multikonseptet Fuglen, som startet som Kaffefuglen og har åpnet lokale i Tokyo og snart skal åpne i New York, er eksempel på internasjonale satsning.

I panelet sitter Bugge Wesseltoft, musiker Kathrine Synnes fra Synnes Music Management, Trond Tornes fra Phonofile, Øyvind Skjerven Larsen fra Music Export Norway og Claes Olsen fra Øyafestivalen. Samtalen blir ledet av Kristin Danielsen, direktør i MIC Norsk musikkinformasjon.

Debatten finner sted på Jaeger (Grensen 9) i Oslo og starter kl. 1830.

Elsket og hatet

Norsk rockforbund arrangerer debatt om knutepunktordningen.

Arnfinn Bjerkestrand

Musikk skal videre ut!

INNLEGG: Vi har nå en enestående sjanse til å satse på våre beste talenter gjennom å inkludere kultur i næringspolitikken,...

Illustrasjon mynt

Kort tidshorisont for musikkeksport-analyse

En analyse av musikkeksporten skal stå ferdig i 2013. Bransjen har et behov for å forstå effekten av tiltak over...

Jarle Bernhoft

Vil ha flere norske stjerner

Norsk kultur skal være brobygger, styrke demokrati og ytringsfrihet, spille en rolle i utviklingsarbeid, og bygge omdømme for Norge i...

Stillbilde fra musikkvideoen til Fight the Fight

Ballade video: Fotspor i fortiden

Vi danser i gatene med Snö, Levi Henriksen & Babylon Badlands, Cocktail Slippers, Manuela Hofer, Frode Haltli Avant Folk, Årabrot,...

NRK Marienlyst i Oslo

Krever endring i NRK

17 kulturorganisasjoner slutter seg til komponistenes klager: Krever at NRK endrer hvordan de dekker og formidler norsk kultur.

Kefeider på Sofar Sounds

Stua som scene

Ingen vet hvem som skal spille, og publikum må være stille. Hva er egentlig Sofar Sounds?