Elsket og hatet

Norsk rockforbund arrangerer debatt om knutepunktordningen.

Er knutepunktfestivalene kulturelle kraftsentrum eller statsstøtta konkurransevridere, spurte Norsk rockforbund i i vår.

Nå er spørsmålet utgangspunkt for en debatt. Det vil også stilles spørsmål om ordningen gjør at , og om behovet for av ordningen er nødvendig.

I panelet sitter Kjersti Stenseng (statssekretær, Kulturdepartementet), Lars Petter Hagen (direktør og kunstnerisk leder, Ultima), Christoffer Rød (festivalsjef, Slottsfjellfestivalen), Bård Eidet (seksjonsleder kultur, Trondheim kommune), samt en representant for Øyafestivalen. Guttorm Andreasen er ordstyrer.

Debatten skjer onsdag 5. september på The Crossroad Club i Oslo, og starter 13.00.