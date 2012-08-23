Politikk & debatt

Elsket og hatet

23.08.2012
Carl Kristian Johansen

Norsk rockforbund arrangerer debatt om knutepunktordningen.

Er knutepunktfestivalene kulturelle kraftsentrum eller statsstøtta konkurransevridere, spurte Norsk rockforbund i i vår.

Nå er spørsmålet utgangspunkt for en debatt. Det vil også stilles spørsmål om ordningen gjør at , og om behovet for av ordningen er nødvendig.

I panelet sitter Kjersti Stenseng (statssekretær, Kulturdepartementet), Lars Petter Hagen (direktør og kunstnerisk leder, Ultima), Christoffer Rød (festivalsjef, Slottsfjellfestivalen), Bård Eidet (seksjonsleder kultur, Trondheim kommune), samt en representant for Øyafestivalen. Guttorm Andreasen er ordstyrer.

Debatten skjer onsdag 5. september på The Crossroad Club i Oslo, og starter 13.00.

Patti Smith

Kulturelt kraftsentrum eller statsstøtta konkurransevrider?

INNLEGG: Vi trenger å enes om av hva en Knutepunktfestival skal være, og ikke minst hva den ikke skal være,...

Hallstein Bjercke på Øyafestivalen

Bundet av Kulturdepartementet

Oslo kommune ønsker seg bort fra knutepunktordningen, som Øyafestivalen er en del av. – Statlig overstyring av kommunal kulturpolitikk, mener...

Knute

– Behov for friske øyne

Det er på tide med en uavhengig evaluering av knutepunktordningen, mener kulturforsker. Ikke aktuelt, svarer Kulturdepartementet.

Internasjonal musikksamtale

Skal vise frem potensialet i internasjonal tankegang.

Komponist, skribent og kulturpersonlighet Synne Skouen

Festkonsert til ære for Synne Skouen

Komponisten, skribenten og kritikeren Synne Skouen har vært en tydelig stemme i kulturoffentligheten i fem tiår. Nå feires hun med...

Publikum på Riddu Riđđu i juli 2023.

Sterkere arrangører gir et sterkere kulturliv

Et viktig mål i kulturpolitikken er å bringe kunst og kultur ut til folk over hele landet. Det kan oppnås...

Kristina Vårlid Arena klassisk

Arena klassisk søker musikere til showcase-konserter: Frist 20. mars

«Den klassiske musikkbransjens møteplass» arrangeres i Oslo 22. – 24. april. Nå søker arrangøren profesjonelle instrumentalister og sangere over 18...