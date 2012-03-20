Rapport om kjønn i musikk

Ny rapport viser at inntektsforskjellene forsterkes i pop og rock.

Anne Lorentzen, og PHD i medievitenskap og Postdoc ved Universitetet i Oslo, har på oppdrag fra artistorganisasjonen GramArt laget rapporten Kjønnsubalansen i norsk populærmusikk: Inntekter, radiospilling, instrumenter og «artistfeller».

Rapporten ble offentliggjort tirsdag.

Blant funnene i rapporten er at kvinner tjener mindre enn menn, og at dette forsterkes når det kommer til pop og rock. Menn får også mer vederlag fra TONO og GRAMO fordi de blir spilt mer på radio, noe som gjør at kvinner i større grad avhengige av kollektive ordninger.

Rapporten viser også at menn spiller flere instrumenter enn kvinner, mens kvinner holder seg til ett hovedinstrument, og da helst vokal.

