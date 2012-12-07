Ny dansk kulturminister

Uffe Elbæk erstattes av Marianne Jelved.

Uffe Elbæk gikk av onsdag denne uken på grunn av kritikk av hans disposisjoner da han gav seks millioner kroner til Akademiet for Utemmet Kreativitet, hvor hans partner er ansatt.

Elbæk blir erstattet av Marianne Jelved fra Det Radikale Venstre, som også er Elbæks part.

Uffe Elbæk fikk mye oppmerksomhet da han fikk jobben som kulturminister høsten 2011, grunnet hans visjoner i dokumentet «Kulturens Marshall Plan» som gikk ut på å styrke det frie feltet, på bekostning av institusjonene og den klassiske kultur, mente kritikerne.

